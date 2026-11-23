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Desde la formación para el empleo hasta la educación inclusiva, la salud preventiva y el apoyo a productores, 15 empresas muestran distintas formas de generar valor para las personas. E&N documenta sus experiencias en el especial por los 20 años del Sello FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable.

Por: Revistaeyn.com Una oportunidad puede comenzar con herramientas para conseguir empleo, una escuela mejor equipada, acceso a salud preventiva o acompañamiento para desarrollar un negocio. En esas acciones se expresa la inclusión que promueven 15 empresas reunidas en el especial que Estrategia & Negocios desarrolló para FUNDAHRSE.

Bajo el enfoque “Inclusión que Transforma”, la publicación documenta iniciativas que ponen a las personas en el centro: colaboradores, estudiantes, mujeres, jóvenes, pequeños productores y comunidades. Sus experiencias conectan la gestión empresarial con la educación, la diversidad, la equidad y el bienestar. Astro Cartón, Banco Atlántida, Banco Promerica, COACEHL, CORASA, Dinant, Diunsa, EXA, Fruit of the Loom, Grupo Premier, Grupo Salinas, INPLASA, ManpowerGroup, Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) y Supermercados La Colonia protagonizan este recorrido, que forma parte de la edición conmemorativa de los 20 años del Sello FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable. Los casos muestran caminos distintos para ampliar oportunidades desde la actividad empresarial. Este es un acercamiento a las historias que el lector encontrará en la edición completa.

Educación que amplía las posibilidades de futuro

En Astro Cartón, la educación comienza dentro de la empresa. A través del programa IHER y el apoyo con becas, acompaña a colaboradores para que continúen y finalicen sus estudios. Su trabajo comunitario incluye el respaldo anual a un centro educativo mediante mejoras en instalaciones y entrega de materiales. Fruit of the Loom conecta su compromiso educativo con la formación técnica. Entre las iniciativas documentadas figura la donación de 25 computadoras y equipo industrial al Centro Técnico Honduras Corea. El aporte busca fortalecer el aprendizaje práctico y acercar la preparación de los estudiantes a las necesidades del mercado laboral.

Para Supermercados La Colonia, contribuir al desarrollo de Honduras incluye mejorar las condiciones en las que aprende la niñez. Su programa Dar para Educar, sostenido con el aporte voluntario de sus clientes, reporta más de 15.600 niños beneficiados en 21 centros educativos mediante alimentación, materiales, capacitación docente e infraestructura.

La educación inclusiva ocupa un lugar destacado en OPC. La construcción y el equipamiento de la Escuela Emanuel, una institución pública de educación especial en Puerto Cortés, representan una inversión superior a US$660.000. Según lo documentado en el especial, la iniciativa ha contribuido a mejorar las condiciones educativas de más de 110 niños con discapacidad.



Empleo, equidad y capacidades para crecer

Diunsa articula formación, bienestar e igualdad de oportunidades. Cuenta con una Política de Igualdad de Género desde 2021 e impulsa habilidades de liderazgo entre mujeres de distintos niveles de la organización. A través de Fundación Diunsa, "Espacio para Crecer" acompaña a más de 240 emprendimientos y Mipymes al año, con especial atención a mujeres emprendedoras. En EXA, la inclusión se relaciona con el desarrollo profesional y las oportunidades dentro de la logística. La empresa impulsa becas para la formación de conductores de transporte pesado en Puerto Cortés; el perfil recoge que en la escuela profesional de manejo EPM se han graduado 703 conductores, de los cuales un 35% son mujeres. Mediante EXPOEXA también abre espacios para que colaboradores y familiares presenten sus emprendimientos al público.

Grupo Salinas Honduras combina educación financiera, formación técnica y prevención de riesgos sociales. Su programa “Honduras es tu Tierra, Quédate”, desarrollado por Italika, World Vision y Banco Azteca, certificó a 60 jóvenes en 2025 en Tegucigalpa y San Pedro Sula. El propósito es brindar herramientas laborales y financieras como alternativa a la migración irregular.

Manpower Group sitúa la empleabilidad entre sus principales vías de contribución social. Sus iniciativas buscan fortalecer el liderazgo y las habilidades de mujeres y jóvenes para facilitar su integración al mercado laboral. La compañía vincula estos esfuerzos con una visión del futuro del trabajo que incorpore la transformación digital y mantenga a las personas en el centro.



Salud y bienestar que llegan a las comunidades

Banco Atlántida combina inversión social, alianzas y voluntariado en educación, salud y seguridad alimentaria. Durante 2025 destinó más de L11 millones de lempiras a proyectos sociales. Ese año, su programa "Nutriendo Corazones", en alianza con el Banco de Alimentos de Honduras, entregó 420 despensas que beneficiaron a 2.100 personas. Banco Promerica Honduras integra educación financiera, educación a través del arte y apoyo a la lucha contra el cáncer de mama. Su respaldo a FUNHOCAM y a CEPUDO, mediante "Listones de Amor", contribuye a iniciativas de recaudación y sensibilización sobre la detección temprana. El voluntariado corporativo acompaña su trabajo comunitario y educativo.

COACEHL vincula la inclusión financiera con educación, salud y desarrollo comunitario. Su infraestructura formativa —CEDEFOES, la Academia Virtual y Fundación COACEHL— busca desarrollar capacidades de manera permanente. En 2025, la cooperativa destinó L4,2 millones de lempiras a ferias de salud y L1,8 millones de lempiras a becas educativas, según los datos recogidos en la publicación.

CORASA, Corporación Aurora, convierte sus alianzas en acciones de prevención y atención. El especial registra más de 350 mujeres beneficiadas mediante jornadas de citologías. Su programa "Escuelas Saludables" reporta la entrega de más de 150 kits de medicamentos en 20 instituciones públicas, con más de 2.000 estudiantes beneficiados.



Productores y comunidades con mayores oportunidades

En Dinant, el desarrollo de la cadena de valor incluye acompañar a productores independientes mediante formación, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades. La empresa reporta una red de más de 3.400 productores independientes. En las comunidades, desarrolla proyectos de educación, infraestructura, acceso al agua, salud y bienestar a partir de necesidades identificadas con organizaciones y líderes locales. Grupo Premier convierte sus centros comerciales y proyectos de infraestructura en espacios de acceso a servicios. Su agenda incluye mejoras en infraestructura educativa, jornadas de vacunación y “Conectando Sueños y Profesiones”, que acerca la oferta académica de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio a Mall Premier Catacamas. INPLASA, en el Valle de Amarateca, vincula el bienestar de sus colaboradores con el desarrollo de las comunidades vecinas. Entre sus iniciativas destaca la reutilización de madera para elaborar pupitres destinados a centros educativos que necesitan mobiliario. Sus voluntarios también participan en la clasificación y el reempaque de alimentos para comunidades necesitadas.

Una edición para conocer quienes hacen posible el cambio