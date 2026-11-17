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En un Especial desarrollado para FUNDAHRSE, Estrategia & Negocios reúne a 37 organizaciones cuyas experiencias reflejan el valor de un compromiso sostenido. Dos décadas del SELLO FUNDAHRSE DE EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE, contadas desde sus protagonistas y su contribución al desarrollo económico, social y ambiental de Honduras.

Por: Revistaeyn.com Conservar y aumentar el valor económico pensando en las futuras generaciones contribuye al bienestar de la sociedad a largo plazo. Esto significa crear oportunidades y beneficios que no solo respondan a las necesidades de hoy, sino que también dejen un legado positivo para quienes vienen después.

Esta es la mirada sistémica que permitió a la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social, FUNDAHRSE, consolidar una historia de dos décadas que la convirtieron en el faro de la Sostenibilidad Empresarial en Honduras.

Este año, se celebran los 20 años del SELLO FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable (ESR), con el que la organización distingue a un ecosistema empresarial, cada vez mayor y más potente, comprometido con el desarrollo del país.

En esta oportunidad, historias como las de BAC, Ficohsa, Grupo Salinas, Dinant, Diunsa, Banco Atlántida, Cervecería Hondureña, Cargill y Argos, entre otras, merecen ser documentadas para dejar huella de una manera de hacer negocios que inspira por sus liderazgos, estrategias e impactos.

Sus experiencias, junto con las de otras organizaciones, se reúnen en el producto editorial especial que Estrategia & Negocios desarrolló para FUNDAHRSE con motivo de los 20 años de su Sello FUNDAHRSE de ESR.



Una visión holística

“20 años. Una trayectoria que se reconoce” es el concepto que articula esta publicación. Una mirada a dos décadas de compromiso sostenido, transparente y sostenible, contadas desde sus protagonistas y su contribución al desarrollo económico, social y ambiental de Honduras. El especial documenta los casos de 37 organizaciones en cuatro enfoques: 1. 20 AÑOS TRANSFORMANDO CON RESPONSABILIDAD | Empresas con 20 años de ser Empresas Socialmente Responsable. Empresas con un compromiso sostenido con las buenas prácticas empresariales, RSE y sostenibilidad, vistas como empresas ejemplares. 2. INCLUSIÓN QUE TRANSFORMA | Social | Personas Empresas que están generando impacto positivo en las personas y sus comunidades con iniciativas que promueven la inclusión, la diversidad, equidad, bienestar, educación, oportunidades para todos y todas. 3. INTEGRIDAD QUE GENERA VALOR | Gobernanza | Innovación | Economía Empresas enfocadas en mostrar como la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas fortalece la competitividad y generan valor sostenible para sus negocios y sus grupos de interés. 4. RESILIENCIA PARA EL FUTURO | Ambiente | Clima | Naturaleza | Biodiversidad LEER EL ESPECIAL

Empresas con abordaje en la protección del ambiente y la construcción de modelos de negocios más resilientes frente a los desafíos climáticos y ambientales.

El recorrido permite conocer cómo empresas de distintos sectores traducen sus compromisos en decisiones, programas y relaciones con colaboradores, proveedores y comunidades.

Crecer juntos con el bienestar de las personas

En la presentación de la edición, Mario R. Faraj, presidente de FUNDAHRSE, sitúa el aniversario en una convicción: el crecimiento económico y el bienestar de las personas deben avanzar de la mano. Su reconocimiento alcanza a las empresas que comenzaron este recorrido, a las que renuevan su compromiso cada año y, especialmente, a quienes lo han mantenido durante dos décadas. Esa permanencia expresa, en sus palabras, que la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad forman parte de una gestión que requiere continuidad. Faraj destaca que el impacto de una empresa comprometida trasciende sus operaciones: se refleja en empleos dignos, oportunidades para las familias, desarrollo de proveedores e inversión en las comunidades. Vincula esa contribución con la ética, la transparencia y la rendición de cuentas, así como con la confianza que los negocios construyen entre sus grupos de interés. “Necesitamos que más empresas se unan al camino de la sostenibilidad”, plantea. Su llamado apunta a sumar capacidades, compartir conocimientos y fortalecer alianzas que permitan construir soluciones duraderas y pertinentes para Honduras.

Una trayectoria de evolución y mejora continua

La publicación también propone una mirada histórica. FUNDAHRSE nació en 2004, impulsada por líderes empresariales hondureños interesados en promover una forma de hacer empresa más consciente de su impacto. En 2006 surgió el Sello de Empresa Socialmente Responsable, cuyo vigésimo aniversario da origen a este especial. La línea del tiempo recoge otros hitos: la creación del Gremio Socialmente Responsable en 2020, para favorecer la colaboración entre empresas de un mismo rubro comprometidas con la sostenibilidad, y la renovación de la identidad del reconocimiento en 2023. Faraj señala que, a lo largo de estos años, la metodología del Sello se ha fortalecido con referentes y estándares internacionales. El especial explica que las organizaciones participantes atraviesan procesos de autoevaluación, preauditoría y auditoría externa, acompañados de seguimiento y mejora continua. Una evolución que responde a la necesidad de actualizar las herramientas con las que se impulsa y reconoce la gestión empresarial responsable.

Cuatro enfoques, 37 protagonistas

La diversidad de las organizaciones reunidas permite acercarse a la sostenibilidad desde cuatro perspectivas complementarias. Estos son los enfoques y protagonistas que el lector encontrará en la edición: • 20 Años transformando con responsabilidad. La continuidad ocupa un lugar propio en el especial. Este enfoque reconoce a las empresas que han sostenido durante dos décadas su compromiso como Empresas Socialmente Responsables y han integrado las buenas prácticas, la RSE y la sostenibilidad a su trayectoria. Sus protagonistas son BAC y Ficohsa. • Inclusión que transforma. Las personas y sus comunidades están en el centro de este bloque. Educación, diversidad, equidad, bienestar y acceso a oportunidades articulan las experiencias de Grupo Salinas, Dinant, ManpowerGroup, Supermercados La Colonia, Diunsa, Fruit of the Loom, Banco Promerica, CORASA, COACEHL, Banco Atlántida, EXA, Grupo Premier, INPLASA, Astro Cartón y Operadora Portuaria Centroamericana (OPC). • Integridad que genera valor. La gobernanza, la innovación y la dimensión económica de la sostenibilidad se encuentran en este enfoque. Las experiencias muestran cómo la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas pueden fortalecer la competitividad y la creación de valor para los negocios y sus grupos de interés. Participan Altia, COIMSER, Constructora Palada, Banco LAFISE, el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) y Green Valley. • Resiliencia para el futuro. La protección del ambiente y la construcción de modelos de negocio capaces de responder a los desafíos climáticos y ambientales organizan este recorrido. Aquí se reúnen CENOSA, Cervecería Hondureña, Dole, Laboratorio Bueso Arias, Grupo Vanguardia, Espresso Americano, Supermercados Colonial, la Universidad de San Pedro Sula (USAP), la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Cargill, Argos, Nestlé, Del Corral y Agrolíbano.

Una edición para conocer, consultar y compartir