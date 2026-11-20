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El valor de la constancia: BAC y Ficohsa, 20 años transformando con responsabilidad

Inclusión financiera, educación, apoyo al emprendimiento y gestión ambiental dan contenido a una trayectoria sostenida. El especial de E&N para FUNDAHRSE documenta cómo ambas entidades han integrado la sostenibilidad a su forma de hacer negocios y generar valor para las personas y las comunidades.

Por: Revistaeyn.com Sostener un compromiso durante 20 años exige continuidad y capacidad de evolucionar. Para BAC Honduras y Grupo Ficohsa, esa trayectoria se expresa en una manera de entender la actividad financiera: acompañar el crecimiento de los negocios, ampliar las oportunidades de las personas e incorporar criterios sociales y ambientales a las decisiones empresariales.

Ambas entidades protagonizan el enfoque “20 años Transformando con Responsabilidad” del especial que Estrategia & Negocios desarrolló para FUNDAHRSE con motivo de las dos décadas de su Sello de Empresa Socialmente Responsable (ESR). Sus historias permiten conocer cómo un compromiso mantenido en el tiempo se traduce en programas, productos, alianzas y prácticas de gestión. En una publicación que reúne las experiencias de 37 organizaciones, BAC y Ficohsa representan la continuidad: empresas con 20 años de reconocimiento como socialmente responsables, cuyas iniciativas muestran la evolución desde la filosofía de la RSE hacia una Sostenibilidad Integrada al Negocio.

BAC: Finanzas que conectan con oportunidades

En BAC Honduras, la sostenibilidad ha evolucionado hasta convertirse en una estrategia que conecta el desempeño financiero con el progreso social y ambiental. Su enfoque de Triple Valor incorpora las dimensiones económica, social y ambiental en las decisiones, los productos y las operaciones del banco. “La sostenibilidad es un eje transversal de nuestra estrategia, guiando la forma en que innovamos, hacemos banca y generamos prosperidad en las comunidades que servimos”, explica Valeria Ríos Castellón, vicepresidenta de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad.

Mujeres BAC ofrece un ejemplo de esa visión. Según la información recogida en el especial, más de 55.000 mujeres han recibido capacitación y más de 290 empresarias se han graduado de su Programa de Mentorías. La iniciativa combina inclusión financiera y desarrollo empresarial, con herramientas para fortalecer capacidades y acompañar negocios liderados por mujeres. La evolución también se observa en el financiamiento: la participación de la cartera con impacto ambiental y social pasó del 6 % en 2022 al 12 % en 2025. El cambio refleja una mayor presencia de estos criterios en la actividad crediticia. A ello se suma Finanzas Verdes BAC, que promueve financiamiento para energías renovables, movilidad eléctrica, agricultura sostenible, economía circular y apoyo a pequeñas y medianas empresas. Son líneas que conectan las necesidades de inversión del sector productivo con oportunidades de desarrollo sostenible. La formación y la gestión de sus propias operaciones completan este recorrido. Desde hace más de una década, BAC impulsa, junto con la Secretaría de Educación, el Bachillerato Técnico Profesional en Banca y Finanzas. En el ámbito ambiental, reporta aproximadamente 2,5 millones de kWh de energía limpia generados mediante sus paneles solares desde 2016. A través de Yo Me Uno, además, facilita la colaboración entre empresas, ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil.

Ficohsa: Inclusión y educación desde el corazón del negocio

Para Grupo Ficohsa, contribuir al desarrollo sostenible implica actuar desde su propia actividad financiera: facilitar el acceso a servicios, acompañar a quienes producen y emprenden e invertir en educación. “La sostenibilidad ha evolucionado junto con Grupo Ficohsa hasta consolidarse como parte integral de nuestra forma de hacer negocios y de relacionarnos con nuestros grupos de interés”, señala la entidad en el especial. Su gestión incorpora criterios ambientales, sociales y de gobernanza y vincula la solidez del negocio con la ética, la inclusión y la generación de oportunidades. De acuerdo con su Memoria de Sostenibilidad 2025, citada en la publicación, el grupo registra más de US$24,2 millones invertidos en proyectos sociales sostenibles durante los últimos 14 años.

Una de las iniciativas que ilustra este enfoque es De Mi Tierra, que reúne financiamiento, asistencia técnica, capacitación agrícola y espacios de comercialización para productores hondureños. En Honduras, el programa reporta 2.140 productores beneficiados históricamente, con acceso a recursos y acompañamiento productivo. La educación constituye otro componente de su trayectoria. Fundación Ficohsa reporta más de 190.000 niños, niñas y jóvenes beneficiados en la región a lo largo de su historia. A ello se suman más de 23.000 horas de voluntariado corporativo regional durante 2025. La colaboración articula estas acciones. El grupo procura involucrar a clientes, proveedores, aliados y comunidades mediante espacios de escucha y participación, para construir soluciones a partir de necesidades y oportunidades identificadas.

Una responsabilidad que se renueva