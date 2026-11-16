Finanzas

Honduras completa pruebas de pagos digitales y analiza una moneda electrónica

El Banco Central de Honduras completó una etapa de investigación tecnológica junto con Cosmos Labs y Peersyst para evaluar pagos instantáneos, transferencias internacionales y una posible moneda digital. La iniciativa utiliza tecnología blockchain, pero todavía no existe una decisión de emitir dinero digital ni de implementar un nuevo sistema financiero.

Por: Revistaeyn.com Honduras dio un nuevo paso en el análisis de tecnologías para modernizar su infraestructura financiera.

El Banco Central de Honduras (BCH) completó una fase de pruebas técnicas desarrollada junto con las empresas Cosmos Labs y Peersyst Technology, destinadas a evaluar sistemas de pagos instantáneos, transferencias transfronterizas y las posibilidades de una futura moneda digital emitida por la autoridad monetaria. La colaboración, cuyos resultados generales fueron dados a conocer este lunes 16 de noviembre, permitió estudiar el funcionamiento de una red blockchain privada, diseñada para analizar operaciones financieras e intercambios entre instituciones autorizadas. El programa concluyó sus actividades técnicas en septiembre de 2026, después de casi un año de trabajo que incluyó capacitación, demostraciones, pruebas de funcionamiento y la elaboración de un informe presentado al BCH. Según explicó Nicolás Poggi, director comercial de Cosmos Labs, en una entrevista con DiarioBitcoin, la investigación buscó determinar qué aplicaciones podrían tener estas tecnologías en el sistema financiero hondureño. El ejecutivo aclaró que el proyecto no supone una decisión de emitir una moneda digital de banco central, conocida internacionalmente como CBDC, por sus siglas en inglés. La iniciativa constituye una fase de estudio y experimentación. La evaluación de sus resultados y cualquier eventual decisión de implementación corresponden al Banco Central de Honduras.

Una investigación respaldada por el Banco Central

El proyecto no surge de una iniciativa aislada de las empresas tecnológicas. La Memoria Anual 2025 del Banco Central de Honduras confirma la suscripción de un memorando de entendimiento con Skip Protocol Inc., empresa vinculada con Cosmos Labs, y Peersyst Technology S.L. El objetivo establecido fue desarrollar una colaboración académica y técnica para examinar las características y las implicaciones de una eventual moneda digital de banco central, así como familiarizar a los especialistas de la institución con nuevas tecnologías financieras. El documento oficial contempla actividades de formación, ejercicios prácticos y demostraciones de tecnología blockchain, incluyendo herramientas de Cosmos y Cosmos EVM. En el comunicado difundido este lunes, Cosmos Labs y Peersyst precisaron que la colaboración no implica costos para el BCH ni compromisos de implementación de una moneda digital, un sistema de pagos o productos financieros derivados.

Qué tecnología se probó y para qué serviría

El programa utilizó una infraestructura blockchain de acceso restringido, también denominada red privada o permisionada. A diferencia de las redes públicas de criptomonedas, donde numerosos participantes pueden interactuar bajo las reglas del protocolo, una red permisionada permite que la entidad responsable determine qué instituciones pueden participar y validar operaciones. Según Cosmos Labs, las pruebas se desarrollaron en un entorno independiente de Cosmos Hub, la red pública vinculada con su ecosistema tecnológico. La plataforma experimental utilizó diferentes herramientas, entre ellas Cosmos SDK, el mecanismo de consenso CometBFT, Cosmos EVM y el protocolo de interoperabilidad IBC. Estas tecnologías permiten analizar cómo distintos sistemas pueden registrar información, procesar operaciones e intercambiar datos de manera coordinada. Peersyst se encargó de la ejecución técnica, mientras Cosmos Labs proporcionó tecnología y soporte especializado. Por parte del Banco Central participaron equipos técnicos, con coordinación desde su área de Tecnología y Comunicaciones. El programa también incluyó pruebas de carga y resiliencia, destinadas a examinar el comportamiento de la infraestructura ante diferentes condiciones operativas.

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