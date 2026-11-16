Metro cuadrado de vivienda en El Salvador supera los US$3.000 en promedio

Por revistaeyn.com
El precio del metro cuadrado habitable de los apartamentos en los principales mercados inmobiliarios monitoreados en El Salvador alcanzó un promedio de US$3.174 al cierre de junio de 2026, un incremento del 8 % respecto al valor que tenían las unidades cuando los proyectos ingresaron al mercado, según un informe de Prime IQ.
El encarecimiento se produjo en un contexto de menor disponibilidad de viviendas. Durante el segundo trimestre del año, el inventario de unidades en venta cayó un 27 %, hasta situarse en 2.717 apartamentos y casas distribuidos en 87 proyectos activos. Entre abril y junio se comercializaron 1.199 unidades, mientras que únicamente dos nuevos proyectos comenzaron a ofrecer viviendas.
La reducción de la oferta llevó el inventario disponible a un equivalente de 6.8 meses de ventas, tomando como referencia el ritmo de colocación registrado durante ese trimestre. Prime IQ considera que menos de 12 meses representa una situación de escasez técnica en el mercado primario, aunque aclara que esto no significa necesariamente que exista un déficit habitacional en el país.
El estudio señala que comportamiento de los precios; sin embargo, no fue uniforme. Entre marzo y junio, el 35 % de las fases de los proyectos inmobiliarios incrementó sus valores, mientras que el 24 % aplicó reducciones y el resto mantuvo los precios. Por ubicación, la costa de La Libertad registró el metro cuadrado más caro, con US$3.271, frente a los US$2.883 de La Libertad Sur.
La directora ejecutiva de Prime IQ, Lucía Rivers, atribuyó la presión sobre los precios a una combinación de oferta limitada, mayor demanda y costos de construcción. No obstante, la evolución dependerá de la incorporación de nuevos proyectos y de su capacidad para responder a distintos segmentos de compradores.
Acceso a mercado
El precio total de las propiedades también evidencia las barreras de acceso. Los apartamentos valorados entre US$175,000 y US$250,000 concentraron el 54 % de las ventas del segundo trimestre, pese a representar el 32 % de la oferta disponible. En contraste, las viviendas de entre US$125.000 y US$175.000 representaron el 28 % del inventario, pero apenas captaron el 8 % de las colocaciones.
Además, siete de cada diez apartamentos disponibles tenían menos de 90 metros cuadrados, una característica que permite reducir el costo total de adquisición. Con el precio promedio registrado, una vivienda de 90 metros cuadrados tendría un valor aproximado de US$286.000.
El acceso a este mercado está condicionado por la capacidad de financiamiento de los hogares. El economista José Luis Magaña estima que adquirir una vivienda de entre US$175.000 y US$250.000 requeriría ingresos familiares mensuales de entre US$3,400 y US$4.850, considerando una prima del 20 % y un crédito a 30 años.
Para dimensionar esa brecha, el decil de hogares con mayores ingresos del Área Metropolitana de San Salvador registra un promedio mensual de US$2.948. Asimismo, Magaña calcula que financiar una propiedad de US$200.000, con un enganche del 20 % y una tasa hipotecaria de 7.9 %, implicaría una cuota aproximada de US$1.163 mensuales.
La oferta también refleja una concentración en compradores de mayores ingresos. Durante el primer semestre de 2026, los segmentos AB y C+ representaron conjuntamente el 92 % de la oferta de vivienda vertical monitoreada por Prime IQ, mientras que el segmento C concentró apenas el 7.5 % y no se registró disponibilidad para el C-.
El panorama plantea el desafío de ampliar la oferta hacia otros perfiles socioeconómicos y territorios. Aunque los resultados preliminares del tercer trimestre muestran el ingreso de más de 1.400 nuevas unidades, el crecimiento del mercado deberá medirse no solo por la cantidad de proyectos, sino también por la posibilidad de ofrecer viviendas con precios compatibles con la capacidad de compra de una mayor proporción de hogares salvadoreños.