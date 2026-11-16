Metro cuadrado de vivienda en El Salvador supera los US$3.000 en promedio

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El estudio de Prime IQ señala que comportamiento de los precios; sin embargo, no fue uniforme. Entre marzo y junio, el 35 % de las fases de los proyectos inmobiliarios incrementó sus valores, mientras que el 24 % aplicó reducciones y el resto mantuvo los precios.

Por revistaeyn.com El precio del metro cuadrado habitable de los apartamentos en los principales mercados inmobiliarios monitoreados en El Salvador alcanzó un promedio de US$3.174 al cierre de junio de 2026, un incremento del 8 % respecto al valor que tenían las unidades cuando los proyectos ingresaron al mercado, según un informe de Prime IQ. El encarecimiento se produjo en un contexto de menor disponibilidad de viviendas. Durante el segundo trimestre del año, el inventario de unidades en venta cayó un 27 %, hasta situarse en 2.717 apartamentos y casas distribuidos en 87 proyectos activos. Entre abril y junio se comercializaron 1.199 unidades, mientras que únicamente dos nuevos proyectos comenzaron a ofrecer viviendas.

La reducción de la oferta llevó el inventario disponible a un equivalente de 6.8 meses de ventas, tomando como referencia el ritmo de colocación registrado durante ese trimestre. Prime IQ considera que menos de 12 meses representa una situación de escasez técnica en el mercado primario, aunque aclara que esto no significa necesariamente que exista un déficit habitacional en el país. El estudio señala que comportamiento de los precios; sin embargo, no fue uniforme. Entre marzo y junio, el 35 % de las fases de los proyectos inmobiliarios incrementó sus valores, mientras que el 24 % aplicó reducciones y el resto mantuvo los precios. Por ubicación, la costa de La Libertad registró el metro cuadrado más caro, con US$3.271, frente a los US$2.883 de La Libertad Sur. La directora ejecutiva de Prime IQ, Lucía Rivers, atribuyó la presión sobre los precios a una combinación de oferta limitada, mayor demanda y costos de construcción. No obstante, la evolución dependerá de la incorporación de nuevos proyectos y de su capacidad para responder a distintos segmentos de compradores.

Acceso a mercado

El precio total de las propiedades también evidencia las barreras de acceso. Los apartamentos valorados entre US$175,000 y US$250,000 concentraron el 54 % de las ventas del segundo trimestre, pese a representar el 32 % de la oferta disponible. En contraste, las viviendas de entre US$125.000 y US$175.000 representaron el 28 % del inventario, pero apenas captaron el 8 % de las colocaciones. Además, siete de cada diez apartamentos disponibles tenían menos de 90 metros cuadrados, una característica que permite reducir el costo total de adquisición. Con el precio promedio registrado, una vivienda de 90 metros cuadrados tendría un valor aproximado de US$286.000. El acceso a este mercado está condicionado por la capacidad de financiamiento de los hogares. El economista José Luis Magaña estima que adquirir una vivienda de entre US$175.000 y US$250.000 requeriría ingresos familiares mensuales de entre US$3,400 y US$4.850, considerando una prima del 20 % y un crédito a 30 años.