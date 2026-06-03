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Las 3 dimensiones de la marca y la confianza sostenible

¿Por qué algunas organizaciones conservan legitimidad mientras otras la pierden? Ítalo Pizzolante plantea que la respuesta está en la gestión coordinada de tres dimensiones clave: la marca producto, la marca empresa y la marca líder.

Por: Ítalo Pizzolante Negrón (PHD - Socio Fundador de PIZZOLANTE) La mayor crisis global no es económica. Es de credibilidad. La incertidumbre, la polarización y la presión social han elevado el nivel de exigencia. Hoy, las organizaciones son evaluadas con criterios más severos, un entorno que endurece el juicio. Vivimos en una era donde las instituciones tienen más capacidad que nunca para influir, pero menos legitimidad para hacerlo. Empresas, gobiernos, medios y hasta organizaciones sin fines de lucro, enfrentan un entorno donde la vigilancia es permanente y la tolerancia al error es mínima. La confianza no solo está en declive, está en disputa frente una sociedad que “no cree en nadie”, así reflejan nuestras investigaciones. A partir de la alianza entre Estrategia & Negocios, DATOS Group y PIZZOLANTE, hemos estudiado la con fianza por cuatro años en Centroamérica. Los últimos resultados publicados, en 2025, reflejaron que la muestra de Público Informado afirmó que la empresa es la primera opción de confianza, hecho que este año el Trust Barometer de EDELMAN reafirmó en el Foro Económico Mundial 2026 a nivel global. Sin embargo, la segunda respuesta fue “no creo en NINGUNA”; lo más preocupante es que al consultar al Público General, la primera respuesta en torno a las instituciones confiables fue “NINGUNA”, luego la empresa.

Las tres dimensiones de la "marca"

En el terreno de ganar confianza, las reglas cambiaron. Hoy, no basta con hacer las cosas bien. Hay que hacerlas de forma consistente, visible y verificable. Porque en un mundo hiperconectado, la incoherencia no se oculta: se amplifica, potenciando dudas en la “marca producto”, la “marca empresa” que fabrica el producto y la “marca líder” de la empresa que fabrica el producto.

Tres dimensiones de “marca” cuyas estrategias son diferentes, tienen públicos claramente diferenciados y prioritarios para construir una estrategia de actuación que gane confianza comercial e institucional.

Segmentar audiencias, ya no es monopolio de las áreas del marketing, es hoy -y más que nunca- una condición de buena gobernanza. Las organizaciones deben comprender expectativas diferenciadas en cada dimensión de la “marca” para anticipar riesgos y construir confianza sostenible.

La confianza no es un resultado, es una clara y focalizada dirección definida por el liderazgo. El estudio de Confianza de PIZZOLANTE, DATOS Group y E&N debe entenderse como una brújula estratégica. No sólo mide posiciones, su análisis detallado orienta decisiones gerenciales, paralelas y coordinadas de cada marca: producto, empresa y líder.

La verdadera pregunta no es "dónde estás", sino "qué tan consistente" eres en el camino que recorres en la triada de la “marca”.



La ilusión de control

Como alguien que durante más de veinte años ha estado al frente de la automatización de servicios en salud y educación, y hoy acompañando emprendedores en su camino, estoy convencido de que el aprendizaje continuo en comunidad es el motor real de la adaptación y la innovación. Ya no basta con “estudiar algo y aplicarlo”; se trata de ir "aprendiendo-practicando-conectando-evolucionando juntos". Muchas organizaciones siguen operando bajo una premisa equivocada: creen que pueden gestionar las percepciones de cada dimensión de la “marca” sin transformar comportamiento y estar conscientes de sus impactos. Ello requiere una fuerte dosis de humildad, frente a la tradicional arrogancia, muchas veces inconsciente. Cada “marca” tiene realidades distintas y deben ser tratadas de forma específica, coordinada y sobre todo con visión integral e integrada al plan de negocios. El modelo de una sola “marca” murió, y por ello la estudiamos en DATOS Group, PIZZOLANTE y E&N. La confianza ganada y la consecuente reputación de cada una de las dimensiones de la “marca”, muchas veces genera percepciones distintas y desalineadas, y ya no se construye desde el discurso o el esfuerzo publicitario, no es un tema de “narrativas” o buenos relatos. Se construye desde la conducta de cada una de ellas. Cada decisión interna tiene una consecuencia externa y deja huellas en el mundo exterior de la empresa e incluso, con mayor impacto en el mundo interior de ella. Cada práctica organizacional se traduce en una señal pública que modela percepciones internas y cada contradicción erosiona confianza a una velocidad que ninguna estrategia de comunicación puede compensar. Lo he dicho hasta el cansancio: “la comunicación no resuelve problemas de organización, la organización se resuelve con buena gerencia, tomando decisiones, bien transmitidas”. La comunicación puede ser una trampa sin salida, porque a menudo existe una brecha entre reconocer la reputación ganada de la confianza, como prioridad, y concentrar esfuerzos en comunicación. La confianza no se acumula comunicando más. Se valida permanente mente a partir de las actuaciones. Esto obliga a las organizaciones a pasar de la comparación, a la coherencia y de la visibilidad, a la legitimidad.

Confianza estratégica

El desafío es diseñar actuación que genere confianza o exponerse a perder relevancia y credibilidad. La confianza no es un intangible abstracto. Es una infraestructura estratégica. Estamos ante el fin de la audiencia única para la “marca”, porque no existe una sola audiencia; existen múltiples expectativas.

La confianza comienza en la experiencia concreta: lo que la empresa hace, no lo que dice. Antes de la narrativa, está el desempeño y como me repite un amigo “dato mata relato”. La conversación pública se ha vuelto volátil, la desinformación es un riesgo estructural. La confianza no solo se construye, también se defiende en entornos donde la narrativa compite con los hechos. La confianza no solo se comunica, se protege. Las organizaciones que sobreviven en entornos de alta complejidad no son las más grandes ni las más eficientes. Son las que han logrado diseñar sistemas capaces de resistir presión: presión regulatoria; presión social y presión reputacional. Cada “marca” de las tres dimensiones deben monitorearse con mecanismos adecuado y crear KPIs específicos, ya que son diferentes las percepciones que generan las actuaciones de cada “marca”. Otro tema relevante, en tiempos como los actuales, es que la confianza no se improvisa en una crisis. Se construye antes, con disciplina institucional. Es decir, más allá del interés del accionista o ejecutivo de la empresa; me refiero al interés de la sociedad, a aprender a leer, con proactiva atención, sus expectativas. A ello llamo “inteligencia contextual”. Esto implica pasar de una lógica reactiva a una lógica de diseño de procesos de gestión. No gestionar “confianza” como resultado, sino estructurarla como sistema de gestión. Porque lo que no se diseña estratégicamente y de forma integrada e integral, colapsa. El liderazgo, como “marca líder trascendente”, así como la “marca empresa sostenible” están siendo redefinidas por las audiencias que espera más información de la que reciben de ellas. Ya no se trata de dirigir. Se trata de modelar.

De allí el título de mi nuevo libro, en el marco de los 50 años de la fundación de PIZZOLANTE y que ya está en proceso de impresión: RESPUESTAS al desafío de modelar, liderazgo, gobernanza y reputación. Las organizaciones no se transforman por políticas. Se transforman por conductas visibles. Los líderes de las empresas y la empresa como vocero de actuaciones son el punto donde la estrategia se convierte en realidad... o en contradicción. Cuando hay coherencia, las marcas ganan legitimidad. Cuando no la hay, pierden credibilidad. Así de simple. Así de brutal.

El nuevo Contrato Social de la Marca

La confianza no es solo empresarial, es sistémica. Se construye en redes de instituciones, mercados y sociedades interconectadas. Gestionar entorno, enfrentar la desinformación y asegurar coherencia son los tres pilares de la confianza en el contexto actual. En mercados saturados de oferta, la diferenciación ya no está solo en el producto o el servicio, está en la credibilidad. Las organizaciones confiables operan más rápido, negocian mejor, atraen talento y resisten crisis con mayor solidez. Las que no lo son, pagan un costo invisible pero devastador: fricción, desconfianza, vigilancia excesiva y pérdida de legitimidad. La confianza no es soft, es poder. Estamos frente a un cambio profundo en la relación entre empresas y sociedad. Las organizaciones ya no son evaluadas únicamente por lo que producen, sino por cómo se comportan. La licencia para operar ya no la otorgan solo los reguladores, y se ha escrito mucho, la otorga la sociedad y esa licencia puede retirarse en tiempo real.

Por eso, la sostenibilidad, o el equilibrio logrado entre los factores económicos, sociales y ambientales, dejó de ser una agenda paralela y complementaria. Es una condición de permanencia. No se trata de impacto. Se trata de credibilidad, el dilema final.

El punto de partida: la Organización por dentro