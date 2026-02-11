Encuesta Confianza 2026: ¿En quién creemos?

Tendencias y Expertos

Por Estrategia & Negocios “El valor de la Confianza” de E&N, DATOS Group y PIZZOLANTE, se convierte en un estudio de referencia en Centroamérica. Nace de una combinación de rigurosidad metodológica, alcance y experiencia acumulada a lo largo del tiempo. Cada año crece la participación del público informado que decide responder la encuesta, lo que fortalece la calidad de los datos y mejora la precisión de los indicadores que se comparten. “Tras cuatro años midiendo de forma consistente la Confianza en organizaciones, liderazgos y marcas de la región, en 2026, analizarla en profundidad permitirá anticipar riesgos, identificar brechas críticas y tomar decisiones basadas en evidencia, en un contexto donde reconstruir la confianza será clave para sostener el crecimiento y la legitimidad en Centroamérica”, afirma Luis Maturén, CEO de DATOS Group, al hablar de la Cuarta Edición del estudio. La investigación se complementa con una investigación paralela dirigida al público general, basada en una muestra robusta y cuidadosamente distribuida por país, lo que permite contrastar percepciones, identificar brechas y obtener una lectura más completa y representativa de la realidad regional.

Confianza 2026: PORQUÉ LAS EMPRESAS Y LÍDERES DEBEN MEDIR SU IMPACTO

La Confianza toma relevancia en 2026 porque se cruzan varios factores que hacen que la confianza deje de ser un "activo blando" y pase a ser un factor crítico de decisión en Centroamérica. De acuerdo a la categorización del experto Maturén: 1.La polarización ya no es coyuntural, es estructural. En 2026 las sociedades de la región llegan con fracturas más profundas: desconfianza en instituciones, narrativas enfrentadas y menor tolerancia al error. En ese contexto, empresas y marcas no solo compiten por mercado, compiten por legitimidad.

2.La caída de la confianza se traduce en costos reales. Menor lealtad, mayor sensibilidad al precio, rotación de talento y resistencia interna al cambio. En 2026, no entender los niveles de confianza implica tomar decisiones a ciegas en inversión, comunicación y liderazgo. 3.Las expectativas hacia líderes y marcas cambiaron. Ya no basta con desempeño económico: se espera coherencia, cercanía y propósito creíble. En 2026, la confianza define quién es escuchado, creído y elegido. 4.Porque ahora sí se puede comparar y anticipar. Después de varios años de medición continua, ya no se trata solo de “saber cómo estamos”, sino de identificar tendencias, brechas y señales tempranas para actuar antes de que la confianza se rompa. “Al ser una investigación desarrollada por un equipo multidisciplinario, el estudio integra distintas miradas —sociales, económicas, organizacionales y reputacionales— que amplían la comprensión del fenómeno y ofrecen una visión más profunda y accionable que la que podría lograrse desde una sola organización o disciplina”, apunta Maturén.

¿QUÉ ES LO NUEVO DE CONFIANZA 2026?

El estudio Confianza 2026 incorpora una mirada más profunda y estratégica sobre los factores que hoy están redefiniendo la legitimidad social en la región. Este año, no solo busca medir confianza, sino entender dónde se está erosionando y por qué, en un contexto donde las instituciones —públicas y privadas— enfrentan uno de sus niveles más bajos de credibilidad. “Profundizar en la confianza en las instituciones es clave porque, en Centroamérica, estas cumplen un rol central como garantes de estabilidad, reglas claras y cohesión social; cuando la confianza institucional se debilita, se incrementa la incertidumbre, la polarización y la resistencia al cambio, impactando directamente el entorno de negocios y la gobernabilidad”, sostiene Maturen. Adicionalmente, Confianza 2026 pone el foco en el impacto de los elementos de integridad corporativa sobre la confianza: honestidad, transparencia, igualdad y legalidad. En un escenario donde las audiencias son más críticas, informadas y exigentes, la confianza ya no se construye solo desde el discurso o la reputación histórica, sino desde comportamientos verificables y coherentes.