OPINIÓN/ Más allá del líder, la ética empresarial como sistema

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com
Durante años, el mundo corporativo a escala global ha construido una narrativa y una cultura confortable entorno a identificar, premiar y visibilizar a los “líderes más éticos”, como si la ética fuera una cualidad casi heroica.
Pero esa lógica tiene un problema de fondo: confunde representación con realidad.
Una organización no es necesariamente ética porque su CEO lo sea. Es ética cuando su sistema completo funciona bajo parámetros éticos, incluso —y especialmente— cuando nadie está mirando.
Los rankings, premios y reconocimientos suelen enfocarse en personas. Construyen figuras, elevan trayectorias, generan reputación. Todo lo cual construye capital intangible, sin lugar a dudas.
Pero en ese proceso, muchas veces se produce una distorsión. La ética se convierte en un atributo de liderazgo, no en una propiedad estructural de la empresa. El resultado es lo que podríamos llamar una “ética de vitrina”: bien comunicada, socialmente validada, pero no necesariamente operativa.
Una organización puede tener un líder reconocido por su integridad y, al mismo tiempo tolerar prácticas comerciales dudosas, presionar objetivos que incentivan atajos o carecer de controles reales. Ahí es donde la narrativa se rompe.
El carácter ético como sistema
El carácter ético de una empresa no se declara: se ejecuta. Se construye en cómo se fijan los incentivos, cómo se toman decisiones bajo presión, cómo se responde ante errores, cómo se distribuye el poder, cómo se trata a clientes, proveedores y empleados.
En otras palabras, la ética organizacional es un comportamiento colectivo sostenido.
Y eso solo ocurre cuando los valores están internalizados en toda la estructura, existen mecanismos que los refuerzan y hay coherencia entre discurso y práctica. No es un atributo del liderazgo. Es una propiedad del sistema.
Por qué esto define la sostenibilidad
Una empresa con carácter ético no solo es “correcta”. Es más resiliente. Porque reduce riesgos reputacionales, toma mejores decisiones en contextos complejos, construye confianza real (no declarativa) y sostiene relaciones de largo plazo.
La ética, en este sentido, deja de ser un tema moral para convertirse en una ventaja competitiva estructural.
Por el contrario, cuando la ética depende de individuos, el sistema es frágil: cuando cambia el liderazgo, cambia el estándar, aparece presión y se flexibilizan los límites. No hay institucionalidad. Hay contingencia.
Del reconocimiento a la coherencia
Esto no implica que los líderes no importen. Importan —y mucho—, pero en otro rol: como arquitectos de sistemas éticos, no como símbolos de ética.
El verdadero liderazgo no es ser percibido como ético. Es construir organizaciones donde la ética sea inevitable.
Premiar al “empresario más ético” puede ser inspirador, pero también puede ser insuficiente —e incluso funcional a una ilusión—si no preguntamos lo esencial: ¿esa ética atraviesa toda la organización? o ¿es solo una cualidad individual amplificada?
Tal vez, el problema no sea que existan reconocimientos, sino lo que dejamos de mirar cuando los convertimos en el centro.
Porque mientras celebramos individuos, muchas organizaciones siguen operando con lógicas que erosionan confianza, distorsionan decisiones y comprometen su propia sostenibilidad.
Y ahí aparece la diferencia clave: una empresa con ética declarada puede construir reputación. Una empresa con ética sistémica construye futuro. Lo primero se comunica. Lo segundo se demuestra con hechos, estrategias, métricas y protocolos cumplidos.
En un mundo donde la confianza es cada vez más escasa, esa diferencia ya no es filosófica, es estratégica.