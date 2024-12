Thais López Vogel: es hora de actuar frente al cambio climático

Los jóvenes han demostrado ser innovadores, conscientes y profundamente conectados con el medio ambiente, según Thais. Ellos no solo entienden que somos uno con la naturaleza, sino que también ven en las soluciones ambientales una oportunidad de crecimiento económico y personal. En el pasado, la economía de los combustibles fósiles marcaba el rumbo. “Hoy, la energía solar, la eólica y las baterías son el futuro, no solo porque son más limpias, sino porque también son más rentables”, apunta.

Durante décadas, el cambio climático fue un concepto ajeno, intangible para muchas generaciones. No se hablaba del tema, no se entendía. Sin embargo, “ hoy es una realidad que no podemos ignorar, y son las nuevas generaciones quienes lideran la transformación hacia un futuro sostenible ”.

Esta transición hacia economías verdes está creando empleos mejor remunerados, atractivos para los jóvenes que buscan carreras alineadas con sus valores. Es mucho más significativo trabajar en industrias limpias y sostenibles que en sectores que dañan el medio ambiente y la salud humana. “Los jóvenes lo saben y están actuando”.

En generaciones anteriores, como la mía, hablar del medio ambiente no era común. Era difícil comprender algo que no parecía tangible. Pero el cambio llegó, muchas veces, de la mano de nuestros propios hijos, quienes nos han enseñado la urgencia del problema. “Recuerdo cuando mi hija, a sus siete años, me hizo reflexionar mientras lloraba por los fuegos artificiales, preocupada por los osos polares. Fue ella quien me motivó a investigar, a cambiar bombillas y adoptar hábitos más sostenibles”, recordó, la también destacada entre los 100 latinos más influyentes en su compromiso con la acción climática.

Hoy, el cambio climático es imposible de ignorar. Las señales están en todas partes: inundaciones, incendios forestales, olas de calor extremo y fríos inusuales. Los medios, los gobiernos, los científicos y las empresas han hecho un esfuerzo conjunto para educar y generar conciencia. Y, aunque el camino no es fácil, la creciente preocupación global demuestra que estamos avanzando.

La esperanza recae en esta generación, que entiende que el futuro no solo está en sus manos, sino también en sus mentes creativas e innovadoras. Ellos lideran el cambio con acciones concretas y una visión clara: proteger el planeta para las próximas generaciones.