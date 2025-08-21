Eficiencia, efectividad y experiencia: Tendencias que transforman los espacios labores

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Tres conceptos están marcando la pauta del mundo laboral postpandémico en Costa Rica: eficiencia, efectividad y experiencia. De estos, el último se ha convertido en el factor decisivo para atraer y retener talento, en un contexto donde las empresas enfrentan el reto de reconectar a sus colaboradores. La dinámica laboral cambió tras el teletrabajo masivo. Aunque la presencialidad volvió con fuerza, los datos globales de JLL reflejan una tendencia clara: el 73 % de los colaboradores prefiere esquemas flexibles, mientras que el 74 % de los líderes empresariales considera la colaboración presencial como clave para la cultura corporativa.

El trabajo remoto prolongado puede generar aislamiento y disminuir el sentido de pertenencia, un problema que no es ajeno a las empresas costarricenses. Investigaciones indican que colaboradores que se sienten desconectados tienen un 40 % más de probabilidades de renunciar, lo que incrementa los costos por rotación y afecta la productividad. En Costa Rica se ve un auge de oficinas con áreas de descanso, cafeterías boutique y hasta zonas lúdicas, pero la verdadera transformación no depende solo de comodidades. Como señala María del Carmen Tabini, Business Development Consulting LATAM en JLL, “No se trata solo de reorganizar muebles o añadir un gimnasio; estamos reconfigurando el tejido social de nuestras empresas”. El espacio debe convertirse en un elemento integrador, una herramienta estratégica para crear comunidad y bienestar. Para lograrlo, las empresas costarricenses deben dar tres pasos esenciales: *Escuchar y medir: entender cómo usan el espacio los equipos y diseñar perfiles que respondan a esas necesidades.