Top of Mind

Costa Rica pone el broche de oro a la gira TOM 2026: así se celebró a las marcas top

La gira TOM 2026 realizada entre E&N y Kantar Mercaplan cerró en territorio costarricense, donde se reconoció el trabajo de mentes maestras que diseñan, construyen, promueven y sostienen el valor de su marca en una relación que crea memorias con los clientes y consumidores.

Por María José Núñez - Estrategia & Negocios La diferenciación sí importa y construir memorias en la mente de los clientes y consumidores es determinante para convertirse en una marca Top of Mind; y esto es posible gracias a mentes maestras que diseñan, construyen, promueven y sostienen su valor, en una relación dinámica y cada vez más exigente con sus audiencias. Este año, Estrategia & Negocios llegó a cuatro países de Centroamérica (Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica) con su gira TOM (Top Of Mind) una celebración en la que se reconoce a las marcas más recordadas y a los protagonistas del mercadeo en la región. Para la gira y la elaboración de este estudio se unió a la reconocida firma Kantar Mercaplan, que realizó un estudio para establecer a las galardonadas. Precisamente, este 16 de abril, el Centro de Convenciones en San José, Costa Rica, fue el espacio ideal para albergar el cierre de esta exitosa gira, en la que presentó una radiografía de esas marcas que han entendido el valor de convertirse en un referente emocional de su mercado meta. La apertura de este evento estuvo a cargo de Lizza Bobadilla, gerente de Audiencias Segmentadas de Grupo OPSA, casa matriz de E&N, quien fue recordó que ésta es la décima primera edición del Estudio Marcas en el Top of Mind 2026.

“Se ha determinado mediante investigaciones que el 95 % de las decisiones de compra ocurren en el subconsciente, por lo que no basta con que una marca sea conocida para dominar el Top of Mind, sino que debe convertirse en una referencia emocional y permanente. Son los líderes de estas marcas los que han logrado conexiones especiales y conocen cómo funcionan las decisiones de compra de sus clientes y consumidores, saben cómo lograr su lealtad y mejoran así su posición competitiva en el mercado”, señaló. Para Christian Andrés, Client Management & Business Solutions Director de Kantar Mercaplan está claro que en el pasado era más ser una Top of Mind se buscaba, pero en la actualidad se debe construir, porque hay sobreexposición, muchos canales, influenciadores, mensajes, competencia y plataformas. “Hoy las marcas ya no compiten solo por participación de mercado, sino por un lugar en la mente, la emoción y en la vida de las personas; ser una Top of Mind significa ser la primera que aparezca cuando el consumidor deba tomar una decisión, vive desde la memoria y la recordación”, indicó Andrés. Agregó que todas las marcas que destacan en el listado de Top of Mind Centroamérica y República Dominicana tienen un rol claro, con estrategias bien definidas y correctas, son consistentes y aparecen en la vida real de las personas para satisfacer sus necesidades más inmediatas.

MARCAS TOM 2026: LAS MARCAS MÁS DESTACADAS DE COSTA RICA

En el estudio TOM 2026 hay alrededor de 180 marcas que obtuvieron más de un 25 % de recordación; Marcas Grand TOM, cuyo nivel es de más del 75 % de recordación y las Super TOM, que está entre un 50 % y el 74 %, así como las Marcas con Huella Regional y a las Líderes por país y por categoría. Este año se encuestaron 2.156 consumidores en los seis países de la región más República Dominicana y fueron éstos quienes dieron el lugar a las marcas más recordadas en 26 categorías de consumo y cuatro especiales: Marca Emblemática de su país, Marca Innovadora, Marca de Vida Saludable y con Publicidad Destacada. “En Costa Rica hay marcas muy fuertes y son más que en otros países de la región, y esto es un reto enorme para los que no son parte del Top of Mind”, manifestó Gabriela Silva, Account Director de Kantar Mercaplan al revelar el listado de las que se mantienen presentes en la mente de los consumidores costarricenses. El listado fue amplio y destacó a reconocidas empresas, entre ellas, las que entraron en la categoría Marcas Gran TOM fueron Pastas Roma y Dos Pinos, dos compañías que han diversificado su portafolio, siempre relacionando un producto con otro. En la categoría Super TOM más de la mitad de los entrevistados las recuerdan y en esta categoría destacaron Pipasa con un 70%, el Instituto Nacional de Seguros con un 68%, Imperial alcanzó un 55% y 54% Tío Pelón. Silva reconoció que estas marcas han mantenido su esencia y logran hacer propuestas consistentes, evolucionando con el mercado, siempre consolidando los principios que las acompaña a lo largo del tiempo. También destacaron en el Top of Mind compañías como Tosty, Cinta Azul, Lizano, Centenario, Grupo Purdy, Café 1820, Mcdonald´s, Holcim, Kölbi, Starbucks, Pinturas Sur, Walmart, Farmacias La Bomba, UNO, Banco Nacional, BAC, Gollo, Ekono, entre muchos otros. “Cada vez más el consumidor se ha ido sofisticando, busca experiencias consistentes, cuidadas desde todo punto y prefieren a aquellas marcas que innovan, pero para resolver las necesidades de sus audiencias y a las que hacen publicidad que realmente conecta con las personas”, concluyó.

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