Pinturas Americanas crece con enfoque en confianza y valor

Pinturas Americanas fortalece su posicionamiento con estrategias basadas en calidad, precio accesible y confianza del cliente.

Por E&N Brand Lab La combinación entre calidad y precio es clave para Pinturas Americanas, junto con la confianza que construyen en cada interacción con el cliente, lo que les ha permitido posicionarse en la mente de los consumidores hondureños.

“La confianza no se logra con una simple transacción; se construye a través de una relación y de hacer que el cliente no solo se sienta importante y especial, sino también acompañando en todo el proceso”, explicó Allan Deware, CEO de Grupo Deware Pinturas Americanas. El líder de marca indicó que los clientes pueden consultarles y contar con su acompañamiento de principio a fin en sus proyectos.

Para Pinturas Americanas, figurar en el Top of Mind representa un reconocimiento significativo. El ejecutivo agradeció a Dios, a los clientes y a los colaboradores, y recordó que hace 22 años tuvieron que “luchar cliente por cliente”, a diferencia de la actualidad, cuando abren una tienda y reciben una alta afluencia de consumidores. Allan Deware brindó estas declaraciones durante una entrevista en la Gira Top of Mind Honduras 2026, organizada por E&N, en alianza con Kantar Mercaplan.

Campañas memorables

Entre las campañas más memorables, Deware mencionó el “7x1” y adelantó el próximo lanzamiento de “12 galones en una cubeta”. Esta promoción permitirá a los clientes adquirir una cubeta de cinco galones y seleccionar siete galones adicionales en otros colores. “Con una sola compra, puede pintar la mayor parte de su casa”, destacó.

Deware subrayó que estas estrategias permiten a los clientes acceder a productos de alta calidad, elaborados en una planta certificada bajo la norma ISO 9001, adecuados tanto para interiores como exteriores y a un precio accesible. El ejecutivo señaló que, más allá de seleccionar influencers o canales de comunicación, el principal motor de crecimiento ha sido la relación con el cliente. “Nuestro mayor generador de tráfico es la recomendación boca a boca”, afirmó. Añadió que sus principales promotores no son contratados, sino los propios clientes que se sienten respaldados por la marca. “Son los mismos clientes quienes recomiendan nuestros productos”, enfatizó.