Sistema de Embotelladores Coca-Cola Guatemala: Líderes en estrategias de sostenibilidad en la región

Por: E&N Brand Lab para Sistema de Embotelladores Coca-Cola Guatemala

El Sistema de Embotelladores Coca-Cola Guatemala (Coca-Cola FEMSA, Coca-Cola Los Volcanes y Coca-Cola ABASA) define la sostenibilidad como la generación continua y simultánea de valor económico, bienestar social y ambiental, y la integra como uno de los pilares del Marco Estratégico que guía las decisiones del negocio para obtener un crecimiento rentable en el largo plazo.

La estrategia se basa en tres ejes: Nuestra Gente, Nuestra Comunidad y Nuestro Planeta, sustentados en la ética, transparencia y la visión de transformar positivamente las comunidades en las que tiene presencia.

“Nuestro objetivo principal es crecer económicamente promoviendo modelos innovadores y sostenibles a lo largo de nuestra cadena de valor”, dijo Gabriela Arias, Gerente Legal & Asuntos Corporativos, en representación del Sistema de Embotelladores Coca-Cola en Guatemala.

La estrategia de sostenibilidad está integrada al modelo de negocio y alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y en lo que se refiere a materia medioambiental, ésta se sustenta en tres pilares: eficiencia hídrica, acción por el clima y economía circular.

En cuanto a eficiencia hídrica, el Sistema se compromete a garantizar el uso eficiente del agua, la conservación de cuencas y el acceso seguro al agua potable para las comunidades y la empresa.

“El agua es una de nuestras principales materias primas, tenemos metas en optimización del uso por cada litro de bebida producida. Para 2030 se prevé reabastecer el 100 % de agua a través de proyectos de reabastecimiento entre los tres embotelladores”, indicó Arias.

La Estrategia de Movilidad Sostenible forma parte del pilar de acción por el clima y busca reducir el impacto de la flota en las emisiones de CO2 y posicionarse como líder de la industria en términos de eficiencia vehicular, cuidado del medio ambiente y seguridad. “La meta para 2030 es incrementar la flota de vehículos eléctricos y aumentar 25 % la eficiencia en el consumo de combustible por distancia recorrida”, puntualizó Arias.

Otro punto clave de la estrategia es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que contempla la implementación de paneles solares en los centros de distribución. Para 2030, los 29 centros de distribución en Guatemala operarán con energía renovable.

El Sistema de Embotelladores Coca-Cola en Guatemala también promueve la economía circular y se ha comprometido en utilizar sus empaques de manera eficiente al ser 100 % reciclables y rediseñándolos para lograr incluir resina reciclada hasta un 50 %. El compromiso de la compañia es garantizar un enfoque uniforme en la sostenibilidad, alineado a los valores centrales y objetivos del negocio.

ALIADOS

El Sistema de Embotelladores Coca-Cola en Guatemala cuenta con el apoyo de socios ejecutores, entre ellos: WWF, Techo para mi País, Water for People, World Vision, MAIA, BiosferaGT, Bridge For Billions y United Way, entre otros. También tiene acuerdos con empresas como Biorem y New Enviroment Technology para el acopio y reciclaje de plástico PET. Adicionalmente, a través de la plataforma Recíclalos trabaja con el sector privado, público y la academia.