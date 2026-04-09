Sula fortalece su liderazgo con estrategia centrada en bienestar

Por E&N Brand Lab
El liderazgo de Sula, marca insignia de Lacthosa, se ha construido durante varias décadas gracias al trabajo de sus fundadores y de distintos equipos de Mercadeo, que han liderado estrategias para posicionarla en el mercado hondureño.
Durante su participación en la Gira Top of Mind Honduras 2026, Bárbara Mendoza, gerente de mercadeo de Lacthosa, afirmó que Sula es un producto transversal que permanece en la mente de los consumidores en cada etapa de la vida y que es elegido por su propuesta de bienestar. El evento fue organizado por E&N en alianza con Kantar Mercaplan.
“Sula es parte de la lonchera de los niños, de las recetas en el hogar y de la rutina de los jóvenes que se ejercitan. Es muy fácil estar en el hogar, porque lo necesitas para nutrirte; lo que hemos hecho es tratar de construir esa asociación con bienestar”, explicó.
Mendoza, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria en distintas industrias y categorías, señaló que Sula es una marca presente en el día a día de los consumidores, “construyendo, conectando y diferenciándose, porque no solo está en la mesa, sino que se escoge”, afirmó.
Plataformas de conexión con el consumidor
Más allá de la publicidad, la marca Sula busca estar donde está el consumidor, especialmente en espacios donde las personas buscan experiencias vinculadas al bienestar.
Mendoza destacó plataformas como la Maratón de LA PRENSA, en la que han participado durante los últimos 11 años, y Salud con Sula, donde ofrecen master class dirigidas a madres sobre cómo elegir productos para la lonchera y fomentar hábitos saludables en los niños.
“Son plataformas que responden a lo que buscan conscientemente las personas hoy en día: poder brindar salud a sus familias”, indicó la gerente de mercadeo de Lacthosa. Agregó que los consumidores confían en que estos productos alimentan, nutren y son prácticos.
La innovación, señaló, va más allá del lanzamiento de productos novedosos. Implica evaluar si estos realmente entregan los beneficios prometidos antes de salir al mercado. “Algunas veces nos ha tocado retroceder, repensar lo que estamos produciendo, reformular y evaluar el sabor, para asegurar que sea del agrado del consumidor”, explicó.
La ejecutiva indicó que el marketing experiencial les permite conectar con el consumidor en su día a día. Citó como ejemplo la celebración de los 65 años de la marca, que incluyó una gira nacional por pulperías, bodegas y mayoreos. “Esa fue la experiencia que llevamos a nuestro consumidor, a nuestra base de la pirámide, que es quien nos escoge todos los días”, enfatizó.
Mendoza afirmó que el consumidor centroamericano ha evolucionado y ahora busca beneficios funcionales, calidad y consumo consciente, más allá del precio. Esto representa tanto un reto como una oportunidad para las marcas que logren responder a estas nuevas demandas. También destacó que las tendencias globales de consumo responsable llegan con rapidez a los mercados de la región.
Bárbara Mendoza cuenta con una licenciatura en Marketing y Negocios Internacionales por McGill University, en Canadá, y una maestría en Dirección Comercial y Marketing por el Instituto Universitario de Posgrado, en España.
Ha estado a cargo del branding y la estrategia de varias marcas líderes en la región. Su visión de marketing se orienta a identificar las tensiones del consumidor que abren oportunidades para desarrollar productos o servicios que faciliten y mejoren su vida.