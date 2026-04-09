Sula fortalece su liderazgo con estrategia centrada en bienestar

Por E&N Brand Lab

El liderazgo de Sula, marca insignia de Lacthosa, se ha construido durante varias décadas gracias al trabajo de sus fundadores y de distintos equipos de Mercadeo, que han liderado estrategias para posicionarla en el mercado hondureño.

Durante su participación en la Gira Top of Mind Honduras 2026, Bárbara Mendoza, gerente de mercadeo de Lacthosa, afirmó que Sula es un producto transversal que permanece en la mente de los consumidores en cada etapa de la vida y que es elegido por su propuesta de bienestar. El evento fue organizado por E&N en alianza con Kantar Mercaplan.

“Sula es parte de la lonchera de los niños, de las recetas en el hogar y de la rutina de los jóvenes que se ejercitan. Es muy fácil estar en el hogar, porque lo necesitas para nutrirte; lo que hemos hecho es tratar de construir esa asociación con bienestar”, explicó.

Mendoza, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria en distintas industrias y categorías, señaló que Sula es una marca presente en el día a día de los consumidores, “construyendo, conectando y diferenciándose, porque no solo está en la mesa, sino que se escoge”, afirmó.