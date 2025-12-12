BAC establece su sede regional en Panamá

“Desde esta sede se definen las políticas corporativas, se gestionan y aprueban recursos, y se supervisan las operaciones en todos los países donde operamos”, destacó el banco.

Según un comunicado, la casa matriz BAC Headquarters se establece en un nuevo país como parte del compromiso de la institución por fortalecer la gobernanza corporativa y consolidar la estrategia regional.

BAC confirmó además que este paso “no implica cambios en las operaciones bancarias locales”, las que recalcan “continúan funcionando con total normalidad”, sino que refuerza la capacidad de la institución “para coordinar y liderar el crecimiento del Grupo”.

Rodolfo Tabash, Presidente y CEO de BAC Headquarters, destacó el cambio en una publicación en su cuenta de LinkedIn y valoró que esta elección se debe al buen desempeño de la operación regional la cual buscan fortalecer a partir de una nueva configuración.

El banquero no es ajeno a la plaza, ya que previamente se desempeñó como Country Manager y Gerente General de BAC International Bank (Banco BAC Panamá), además de ostentar el cargo de COO Regional.

Tabash reconoció además el buen momento que vive el grupo y destacó algunos datos del crecimiento de la entidad en casi una década. “Desde el 2016 que inicié con este gran reto de ser el CEO de BAC, el crecimiento de la organización representa un 198 % en cartera bruta, un 101 % en total de activos y un 127 % de ingresos totales”.

Agregó que ese desempeño obliga a la institución a reimaginarse constantemente y transformarnos según las necesidades y las oportunidades que tengan para ser más eficientes en los beneficios para sus clientes.

BAC tenía sus oficinas regionales en Costa Rica.