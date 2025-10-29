L26.2395
Finanzas

BAC se interesa por adquirir a Multibank en Panamá

La transacción se llevará a cabo una vez que las asambleas de accionistas y las juntas directivas correspondientes brinden sus autorizaciones para la firma de los acuerdos y que las entidades reguladoras otorguen su respectiva aprobación. Con esta transacción, BAC se expandiría en territorio panameño.

    Esta etapa se mantendrá hasta que se otorguen las aprobaciones correspondientes, y culmine el proceso de integración y posterior fusión. FOTO E&N
2025-10-29

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com

BAC Holding International (BHI) dio a conocer, por medio de un comunicado, su interés por adquirir la operación de Multibank en Panamá.

La entidad convocó a una Asamblea de Accionistas “con el fin de deliberar y decidir sobre los aspectos pertinentes relacionados con la potencial compra por parte de BAC International Corporation (BIC), filial de BHI, del 99.56906% de las acciones de Multi Financial Group, Inc”, apunta el escrito.

La transacción se llevará a cabo una vez que las asambleas de accionistas y las juntas directivas correspondientes brinden sus autorizaciones para la firma de los acuerdos y que las entidades reguladoras otorguen su respectiva aprobación.

“La posterior fusión, nos permitiría consolidar dos organizaciones que suman más de 120 años de trayectoria y fortalecer la propuesta de valor para el cliente bancario” recalcó Rodolfo Tabash, presidente de la Junta Directiva de BIC y CEO de BAC.

"Este hito es resultado de años de crecimiento consistente y sostenible, guiados por nuestro propósito de reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades a las que servimos. La fusión de BAC y Multibank, nos permitirá consolidar una propuesta de valor aún más robusta para nuestros clientes", apuntó el líder de BAC para la región, en su cuenta de LinkedIn.

BAC International Corp. (“BIC”) es la entidad panameña holding propietaria del 99.996% de las acciones emitidas y en circulación de BAC International Bank, Inc. (“BIB”) y, por su parte, Multi Financial Group Inc. (“MFG”) es la entidad panameña propietaria del 100 % de las acciones emitidas y en circulación de Multibank, Inc., y subsidiarias, las cuales incluyen Multibank Seguros, S.A., y Multi Securities, Inc.

“Esta decisión refleja la firme confianza que genera Panamá como motor de crecimiento económico en la región, y el optimismo hacia el futuro, respaldado por la estabilidad, visión estratégica y el talento de nuestra gente, cuya dedicación y capacidad son fundamentales para construir un entorno propicio para la inversión y el desarrollo sostenible" agregó Ramón Chiari Brin, presidente ejecutivo de BAC Panamá.

A septiembre de 2025, Multibank contaba con una cartera de créditos de US$3.768,9 millones, utilidades de US$19,4 millones, un total de activos de US$5.024,9 millones y depósitos por US$3.370 millones, de los cuales 76 % son locales.

En mayo de este año, Fitch Ratings afirmó las calificaciones internacionales de riesgo emisor de largo y corto plazo de Multibank Inc. (Multibank) en 'BB+' y 'B'.

Según la Superintendencia de Bancos de Panamá, en 2020 BAC International Bank y Multibank suscribieron un acuerdo de banca compartida para integrar sus operaciones, con excepción del personal y las áreas de atención al público.

Durante el proceso de transición, cada banco continuará operando con normalidad y prestando sus respectivos servicios financieros.

"Reafirmamos nuestro compromiso con nuestros clientes y con el crecimiento de la región, convencidos de que Panamá y la región seguirán siendo motores de desarrollo y oportunidades para todos", apunta Tabash.

Gabriela Melara
Gabriela Melara
Editora Digital Regional

Periodista salvadoreña con experiencia en contenido digital. Inicié mi carrera en medios en 2009, formo parte de E&N desde 2018. Especializada en temas de negocios, realidad centroamericana y contenido digital. Enfocada en contar historias que cautiven a la audiencia.

Pablo Balcáceres
Pablo Balcáceres
Editor de Inteligencia E&N

Periodista y Analista de Datos, especializado en negocios y finanzas con más de 20 años de experiencia en medios como Bloomberg Línea, El Economista de LPG y EDH

