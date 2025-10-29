BAC se interesa por adquirir a Multibank en Panamá

Finanzas

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com BAC Holding International (BHI) dio a conocer, por medio de un comunicado, su interés por adquirir la operación de Multibank en Panamá. La entidad convocó a una Asamblea de Accionistas “con el fin de deliberar y decidir sobre los aspectos pertinentes relacionados con la potencial compra por parte de BAC International Corporation (BIC), filial de BHI, del 99.56906% de las acciones de Multi Financial Group, Inc”, apunta el escrito. La transacción se llevará a cabo una vez que las asambleas de accionistas y las juntas directivas correspondientes brinden sus autorizaciones para la firma de los acuerdos y que las entidades reguladoras otorguen su respectiva aprobación. “La posterior fusión, nos permitiría consolidar dos organizaciones que suman más de 120 años de trayectoria y fortalecer la propuesta de valor para el cliente bancario” recalcó Rodolfo Tabash, presidente de la Junta Directiva de BIC y CEO de BAC.

"Este hito es resultado de años de crecimiento consistente y sostenible, guiados por nuestro propósito de reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades a las que servimos. La fusión de BAC y Multibank, nos permitirá consolidar una propuesta de valor aún más robusta para nuestros clientes", apuntó el líder de BAC para la región, en su cuenta de LinkedIn. Lo invitamos a nuestro canal de Whatsapp BAC International Corp. (“BIC”) es la entidad panameña holding propietaria del 99.996% de las acciones emitidas y en circulación de BAC International Bank, Inc. (“BIB”) y, por su parte, Multi Financial Group Inc. (“MFG”) es la entidad panameña propietaria del 100 % de las acciones emitidas y en circulación de Multibank, Inc., y subsidiarias, las cuales incluyen Multibank Seguros, S.A., y Multi Securities, Inc. “Esta decisión refleja la firme confianza que genera Panamá como motor de crecimiento económico en la región, y el optimismo hacia el futuro, respaldado por la estabilidad, visión estratégica y el talento de nuestra gente, cuya dedicación y capacidad son fundamentales para construir un entorno propicio para la inversión y el desarrollo sostenible" agregó Ramón Chiari Brin, presidente ejecutivo de BAC Panamá.