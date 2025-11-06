BAC invierte US$48,6 millones en nueva sede corporativa en El Salvador

Empresas & Management

El banco construye su nuevo Campus Corporativo en un área de 24.500 m2 en el distrito de Antiguo Cuscatlán. La inversión refleja la confianza de la institución en el mercado salvadoreño.

Por José A, Barrera – revistaeyn.com BAC anunció este miércoles 05.11.25 el inicio de la construcción de su nueva sede corporativa en El Salvador. El banco invierte US$48,6 millones en un nuevo edificio en el distrito de Antiguo Cuscatlán, al poniente de San Salvador. El inmueble se levanta en un área de más de 24.592 m2 y busca convertirse en un referente de sostenibilidad.

Fernando González, presidente de BAC El Salvador, destacó que la construcción del nuevo Campus Corporativo representa una señal de confianza en el entorno económico salvadoreño y una apuesta por el crecimiento sostenible del país

Añadió que el inmueble será desarrollado en un plazo de 18 meses y que esperan sea entregado en el primer semestre de 2027. González valoró que en los últimos años, el banco ha desarrollado importantes inversiones en la plaza en rubros como el de la ciberseguridad y seguridad de la información, claves para proteger el ecosistema del banco que exhibe un fuerte músculo en lo digital y que había llegado el momento de inversiones físicas. La nueva sede, dijo, demuestra el compromiso por un mercado al cual llegaron como Credomatic en 1982, tiempo en el que la marca BAC se ha consolidado como un actor importante del sistema bancario local. “Hoy toca. Hoy toca construir un edificio que refleje lo que BAC significa para Centroamérica y El Salvador: un espacio sostenible, abierto a las comunidades y pensando en nuestros clientes y colaboradores”, dijo González. Destacó que actualmente BAC El Salvador cuenta con una participación cercana al 16 % en depósitos y préstamos en el mercado financiero salvadoreño. “Nuestros clientes confían más de US$2.900 millones en depósitos y eso lo convertimos en créditos por más de US$2.800 millones en El Salvador y estos créditos que van a grandes corporaciones y muchos, muchos, pequeños empresarios de nuestro país... y ayudan a financiar a más de 300.000 viviendas, más de 300.000 familias que confían en nuestro banco”, destacó González.

El banquero también explicó que otro de los rubros con un crecimiento importante para el banco es el de procesamiento de pagos. Dijo que en lo que va de 2025, el los POS del BAC han canalizado más de 90 millones de transacciones y que reportan “un crecimiento del 27 % contra el año pasado, lo cual refleja no solo la confianza de nuestros clientes sino también el dinamismo y la energía positiva que se vive en el país”.

DISEÑO SOSTENIBLE