Bancos centrales desconfían del dólar e incrementan sus reservas de oro

Por: revistaeyn.com / EFE La desconfianza en el dólar de los últimos meses provocó que los principales bancos centrales del mundo cambiaran la estructura tradicional de sus reservas y otorgaran un menor protagonismo a la principal divisa del planeta para demandar, en su lugar, mayores cantidades de oro. Esta realidad, además, ha sido uno de los principales motivos del encarecimiento del metal amarillo. Las reservas de los bancos centrales garantizan que dispongan de liquidez suficiente para realizar operaciones de divisas cuando resulte necesario y suelen estar compuestas por dólares estadounidenses, otras divisas fuertes, bonos soberanos y oro.

A pesar de que el dólar se sitúa como la primera moneda de reserva a nivel mundial, según datos de la Composición de Monedas de las Reservas Oficiales de Divisas (COFER, por sus siglas en inglés) publicados por el FMI, ha perdido peso en los últimos años, especialmente tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Las reservas oficiales de dólares representaban el 57,8 % del total de las reservas de divisas extranjeras a finales de 2024, pero este porcentaje bajó a lo largo de 2025 hasta el 56,92 % de finales de septiembre, último dato del FMI.

Reservas de oro de los bancos centrales

En paralelo, según el Consejo Mundial del Oro, las reservas de oro de los bancos centrales aumentaron en 863 toneladas en 2025. Por países, el Banco Nacional de Polonia fue el mayor comprador, con 102 toneladas; seguido del Banco Nacional de Kazajistán, 57 toneladas; el Banco Central de Azerbaiyán, 53 toneladas; el Banco central de Brasil, 43 toneladas, y el Banco Popular de China, 27. Aun así, la Reserva Federal estadounidense siguió siendo en 2025 el mayor tenedor de reservas de oro del mundo, con 8.133 toneladas. Por detrás, el Bundesbank alemán, con 3.351 toneladas; el Banco de Italia, 2.452 toneladas; el Banco de Francia, 2.437 toneladas; el Banco de Rusia, 2.335 toneladas, y el de China, 2.280 toneladas.

Incremento de las compras de oro