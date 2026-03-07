Bancos centrales desconfían del dólar e incrementan sus reservas de oro

Por: revistaeyn.com / EFE
La desconfianza en el dólar de los últimos meses provocó que los principales bancos centrales del mundo cambiaran la estructura tradicional de sus reservas y otorgaran un menor protagonismo a la principal divisa del planeta para demandar, en su lugar, mayores cantidades de oro.
Esta realidad, además, ha sido uno de los principales motivos del encarecimiento del metal amarillo.
Las reservas de los bancos centrales garantizan que dispongan de liquidez suficiente para realizar operaciones de divisas cuando resulte necesario y suelen estar compuestas por dólares estadounidenses, otras divisas fuertes, bonos soberanos y oro.
A pesar de que el dólar se sitúa como la primera moneda de reserva a nivel mundial, según datos de la Composición de Monedas de las Reservas Oficiales de Divisas (COFER, por sus siglas en inglés) publicados por el FMI, ha perdido peso en los últimos años, especialmente tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
Las reservas oficiales de dólares representaban el 57,8 % del total de las reservas de divisas extranjeras a finales de 2024, pero este porcentaje bajó a lo largo de 2025 hasta el 56,92 % de finales de septiembre, último dato del FMI.
Reservas de oro de los bancos centrales
En paralelo, según el Consejo Mundial del Oro, las reservas de oro de los bancos centrales aumentaron en 863 toneladas en 2025.
Por países, el Banco Nacional de Polonia fue el mayor comprador, con 102 toneladas; seguido del Banco Nacional de Kazajistán, 57 toneladas; el Banco Central de Azerbaiyán, 53 toneladas; el Banco central de Brasil, 43 toneladas, y el Banco Popular de China, 27.
Aun así, la Reserva Federal estadounidense siguió siendo en 2025 el mayor tenedor de reservas de oro del mundo, con 8.133 toneladas.
Por detrás, el Bundesbank alemán, con 3.351 toneladas; el Banco de Italia, 2.452 toneladas; el Banco de Francia, 2.437 toneladas; el Banco de Rusia, 2.335 toneladas, y el de China, 2.280 toneladas.
Incremento de las compras de oro
El incremento de las compras de oro por los diferentes bancos centrales del mundo es uno de los principales factores que ha llevado al ‘rally’ en el precio del oro en los últimos meses, en el que la onza troy ha alcanzado un máximo histórico cerca de los US$5.600.
El director de inversiones de ATL Capital, Ignacio , señala que los bancos centrales, en especial los de países emergentes, buscan «tener más reservas en oro por la pérdida de confianza en el dólar».
“El presidente Donald Trump está haciendo que muchos bancos centrales diversifiquen más, ya que la mayoría de ellos tienen divisas fuertes, principalmente dólares”, describe.
En su opinión, “si hacemos un balance general, a lo mejor lo que antes eran unas reservas del 60 % o el 70 % en dólares, ahora son del 50 % y en su lugar, han subido el oro, el euro y otras divisas”.
El analista de Banco BiG Joaquín Robles coincide en que, ante la incertidumbre en los mercados y los conflictos geopolíticos, “los bancos centrales están comprando oro físico para diversificar sus reservas en dólares ya que se trata de un activo inembargable que no podría ser objeto de sanciones”.
Robles también considera que los inversores están “preocupados” por el déficit estadounidense que “está casi en los 40 billones y es una amenaza futura”.
Además, según el experto, muchos países e instituciones prefieren reducir su exposición al dólar como “rechazo” a las políticas de Trump y por la debilidad de la moneda estadounidense, ya que “los activos denominados en dólares han perdido un 15 % en el último año solo por la devaluación de la moneda”.