Finanzas

Costa Rica: Nueva ley que obliga a bancos a responder por fraudes electrónicos podría encarecer el crédito

Especialista en finanzas señala que la regulación aprobada bajo el expediente 23.908 busca proteger al consumidor, pero también podría trasladar nuevos costos al sistema financiero.

Por revistaeyn.com La reciente aprobación del proyecto de ley que obliga a los bancos en Costa Rica a responder por fraudes electrónicos sufridos por sus clientes, abre un debate relevante sobre sus implicaciones económicas para el sistema financiero y para los propios usuarios. Malberth Cerdas Herrera, docente de Administración de Negocios y Economía de Universidad Fidélitas, señala que, aunque la normativa responde a una preocupación legítima por proteger a los consumidores frente al aumento de delitos digitales, también introduce nuevos riesgos operativos y legales para las entidades financieras que podrían reflejarse en el costo del crédito y de los servicios bancarios.

“El objetivo de proteger a los usuarios del sistema financiero es válido y necesario. Sin embargo, desde el punto de vista económico, toda regulación que introduce nuevas responsabilidades también introduce nuevos costos y esos costos suelen trasladarse al mercado”, explicó Cerdas. La ley aprobada establece que las entidades financieras en Costa Rica deberán responder por el dinero sustraído de las cuentas de sus clientes mediante fraudes electrónicos, incluso cuando el delito haya sido cometido por terceros. Además, modifica la carga de la prueba, pues ahora serán los bancos quienes deberán demostrar que actuaron correctamente ante un reclamo por estafa. Para el economista, esta modificación cambia de manera significativa el marco de responsabilidad en el sistema financiero. “Si los bancos pasan a asumir la responsabilidad por pérdidas ocasionadas por hackers, suplantaciones de identidad o engaños tecnológicos, en cierta forma empiezan a parecerse más a aseguradoras de fraude digital que a simples intermediarios financieros”, señaló. Ante ese nuevo escenario, las entidades podrían verse obligadas a fortalecer sus sistemas de prevención, invertir más en tecnología de seguridad, aumentar reservas para eventuales reclamaciones e incluso contratar seguros especializados contra fraude electrónico. Todas esas medidas, advierte el especialista, implican mayores costos de operación.