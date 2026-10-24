Finanzas

BCIE aprueba incremento por US$8.8 millones a línea de crédito de COFINSA

Con esta ampliación, la facilidad alcanzará un monto total de hasta US$38.8 millones, fortaleciendo la disponibilidad de financiamiento para empresas y actividades productivas en Guatemala.

Por revistaeyn.com El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un tercer incremento por US$8.8 millones a la Línea Global de Crédito de Financiera Consolidada, S.A. (COFINSA), entidad que forma parte de CMI Capital. Con esta ampliación, la facilidad alcanzará un monto total de hasta US$38.8 millones, fortaleciendo la disponibilidad de financiamiento para empresas y actividades productivas en Guatemala.

Desde la formalización de la alianza entre el BCIE y COFINSA en 2022, se ha otorgado 62 créditos a medianas empresas que generan 1,832 plazas de trabajo en sectores como industria, logística, comercio, actividades inmobiliarias, enseñanza superior y servicios, entre otros. Estos resultados evidencian el alcance de esta alianza como mecanismo para facilitar el acceso a financiamiento del sector empresarial guatemalteco. El nuevo incremento será canalizado principalmente a través del Programa de Apoyo a la Mediana Empresa del BCIE, para financiar capital de trabajo y adquisición de activos fijos. Asimismo, permitirá apoyar actividades productivas, operaciones vinculadas al comercio exterior y empresas con liderazgo femenino, de acuerdo con las necesidades del ecosistema empresarial de Corporación Multi Inversiones (CMI).