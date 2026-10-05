Honduras: Crédito al sector privado crece 8,8% y supera los US$26.900 millones

Finanzas

Por actividad económica, el financiamiento muestra mayor movimiento en sectores como agropecuario, propiedad raíz —incluida la construcción de edificios— y servicios, reporta el BCH.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El crédito al sector privado de Honduras mantiene una trayectoria ascendente y alcanzó un saldo de L724.965,3 millones (unos US$26.966,2 millones) al 24 de septiembre de 2026, de acuerdo con cifras del Banco Central de Honduras (BCH). El monto representa un incremento de L40.872,3 millones (US$1,520.3 millones), equivalente a 6%, frente al cierre de 2025. La expansión está siendo impulsada principalmente por el financiamiento destinado a las empresas, en un contexto que el BCH describe como de mayor holgura en la posición de liquidez y expectativas económicas favorables. El crédito empresarial aumentó L32.434,3 millones (aproximadamente US$1.206,4 millones) durante el período, consolidándose como el principal motor del crecimiento del financiamiento privado.

Del saldo total registrado a septiembre, las empresas privadas concentran L384.638,3 millones, equivalentes a unos US$14.307,2 millones, y representan el 53,1% del crédito. Los hogares, por su parte, acumulan L340.327 millones (US$12.659 millones), con una participación de 46,9%. La evolución también destaca al observar el comportamiento interanual. En comparación con septiembre de 2025, el crédito al sector privado aumentó L58.597,5 millones, unos US$2.179,6 millones, lo que supone una expansión de 8,8%. En este período, el crédito empresarial registró un crecimiento interanual de 13,8%, superior al observado un año antes y nuevamente por encima del ritmo de expansión de los préstamos destinados a los hogares, que crecieron 3,6%. El BCH señala que el dinamismo empresarial se concentra principalmente en moneda nacional. Por actividad económica, el financiamiento muestra mayor movimiento en sectores como agropecuario, propiedad raíz —incluida la construcción de edificios— y servicios. En moneda nacional también sobresale el financiamiento relacionado con el consumo empresarial, mientras que en moneda extranjera se observa mayor dinamismo en préstamos para consumo y propiedad raíz.