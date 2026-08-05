BCIE debuta en pesos filipinos y suma su trigésima moneda en los mercados de capitales

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó exitosamente su primera emisión de bonos en pesos filipinos (PHP), por un monto de PHP1,235 millones (equivalente a US$22.05 millones) y un plazo de seis años. La transacción fue estructurada por BNP Paribas.

Con esta operación, el BCIE incorpora los pesos filipinos como la tercera nueva moneda de emisión alcanzada durante 2026 y eleva a treinta el número total de monedas en las que ha emitido a lo largo de su trayectoria en los mercados internacionales de capital.

La emisión se realiza en un contexto especialmente favorable para el Banco, tras la reciente mejora de la calificación crediticia de largo plazo otorgada por Moody's Ratings, que elevó la nota del BCIE de Aa3 a Aa2 y asignó una nueva perspectiva positiva.

Esta mejora reconoce el fortalecimiento sostenido del perfil financiero del Banco, su sólida capitalización, liquidez y desempeño, consolidando aún más su posicionamiento entre los emisores supranacionales de mayor calidad crediticia.