Impulsarán el desarrollo del mercado de bonos ASG en Guatemala

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Global Green Growth Institute (GGGI) suscribieron una Carta de Intención (LoI, por sus siglas en inglés) con el objetivo de impulsar el desarrollo del mercado de bonos sostenibles ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en Guatemala, mediante la implementación del programa “Programa de Aceleración del Mercado de Bonos ASG”.

Esta iniciativa busca acelerar la emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles en el mercado de capitales de Guatemala, contribuyendo a movilizar recursos hacia proyectos con alto impacto ambiental y social.

En el marco de esta colaboración, el BCIE liderará el desarrollo de marcos de referencia para emisiones ASG de emisores locales, asegurando su alineación con estándares internacionales, mientras que GGGI brindará asistencia técnica especializada, incluyendo la elaboración de opiniones de segunda parte (Second Party Opinion), apoyo en procesos de colocación y acompañamiento en la elaboración de reportes de impacto.

Esta Carta de Intención se enmarca en la alianza estratégica establecida entre ambas instituciones desde 2022, y refleja el compromiso conjunto de fortalecer los mercados financieros sostenibles en la región, promoviendo instrumentos innovadores que faciliten la transición hacia economías más resilientes, inclusivas y bajas en carbono.