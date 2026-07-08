Guatemala: Crédito Hipotecario Nacional alcanzó la máxima calificación del mercado

Finanzas

Entre los aspectos que Moody's Local valoró se encuentra el modelo de negocio integrado del CHN, que combina los servicios bancarios con la operación de seguros, una estrategia que contribuye a diversificar las fuentes de ingresos y fortalecer la estabilidad financiera de la institución.

Por revistaeyn.com El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala (CHN) alcanzó la máxima calificación crediticia del mercado financiero guatemalteco al recibir la nota AAA.gt con perspectiva Estable por parte de Moody's Local, un reconocimiento que respalda la solidez financiera de la institución, su capacidad para cumplir con sus compromisos y el respaldo del Estado de Guatemala como propietario único del banco. La evaluación de la agencia calificadora sitúa al CHN en la categoría de mayor calidad crediticia relativa dentro de Guatemala, destacando que la entidad cuenta con una sólida posición patrimonial, adecuados niveles de liquidez, una gestión prudente de riesgos y una estructura financiera que le permite responder oportunamente a sus obligaciones.

Entre los aspectos que Moody's Local valoró se encuentra el modelo de negocio integrado del CHN, que combina los servicios bancarios con la operación de seguros, una estrategia que contribuye a diversificar las fuentes de ingresos y fortalecer la estabilidad financiera de la institución. La calificadora también resaltó que el negocio asegurador aporta de manera significativa a los resultados del banco, gracias a una adecuada gestión técnica y a una efectiva dispersión del riesgo. Asimismo, el informe reconoce otros factores determinantes para la obtención de la calificación, entre ellos la sólida capitalización del banco, la estabilidad de su liquidez, la mitigación efectiva del riesgo crediticio, el respaldo estatal mediante una garantía incondicional e ilimitada y la contribución estratégica del negocio de seguros a la sostenibilidad financiera institucional. Para el CHN, este reconocimiento también refleja el papel que desempeña como banco del Estado en la implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo económico y social de Guatemala, mediante programas de financiamiento para vivienda, apoyo a pequeñas y medianas empresas y crédito destinado a actividades productivas.