BCIE 'toca la campana' por histórica emisión de bonos sociales en Costa Rica

Finanzas

La emisión BONOBCIEXII financiará proyectos sociales en áreas prioritarias como salud, educación, equidad de género, vivienda y empleo.

Por revistaeyn.com Como parte de la primera emisión pública social del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en Costa Rica, el Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores lo celebró con el tradicional acto de “campanazo” que oficializó la llegada de esta nueva emisión al país. La histórica emisión fue por un monto de ₡71 500 millones (US$141 millones) a un plazo de 10 años, correspondiente a la serie BONOBCIEXII, y pionera en su tipo por ser la primera con temática ambiental, social y de gobernanza (ESG) realizada por un banco multilateral de desarrollo en el mercado costarricense.

La transacción, liderada por INS Valores Puesto de Bolsa S.A., con el acompañamiento de Citibank, registró una sobresuscripción de 1,8 veces, con amplia participación de operadoras de pensiones complementarias, aseguradoras y otros inversionistas institucionales. La Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, mencionó durante el acto: “Este campanazo representa mucho más que una emisión: simboliza nuestro compromiso con el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible de Costa Rica y los países a los que servimos. Nos llena de orgullo que esta primera emisión social del BCIE haya tenido tan buena acogida, reflejando la confianza en nuestra labor. Seguiremos trabajando con pasión como el motor de la transformación positiva.” Por su parte, el director general corporativo del Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores, Mario Vásquez Castillo, indicó: “Este campanazo simboliza la convergencia entre dos grandes propósitos: financiar con eficiencia proyectos de alto impacto social y consolidar un mercado de capitales donde la sostenibilidad es parte integral de su esencia.”