Bitcoin cae y cotiza por debajo de US$100.000 por primera vez desde junio

POR EFE

El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, caía este martes un 6 % en la bolsa de Wall Street y cotizaba por debajo de los 100.000 dólares por primera vez desde junio.

El bitcoin llegó a caer en un momento de la jornada un 6 %, cotizando en 99.966 dólares, aunque luego rebajó su caída y a las 14:18 hora local (19:18 GMT) cotizaba en los 101.344 dólares.

Según el portal especializado CNBC, la bajada de hoy viene dada por la preocupación de los inversores respecto a la sostenibilidad de las valoraciones bursátiles, impulsadas por el sector de la inteligencia artificial (IA).