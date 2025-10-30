Trump, Milei, Messi y Nadal juntos en el America Business Forum

Empresas & Management

El foro reunirá el 5 y 6 de noviembre a líderes políticos en el Kaseya Center, pero también del deporte como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y de los negocios como Jamie Dimon, presidente de JPMorgan Chase, y Ken Griffin, fundador de Citadel.

POR EFE El America Business Forum (ABF) se perfila como "la mayor cumbre mundial de líderes" políticos, deportivos y empresariales en Miami, con la participación del presidente de EEUU, Donald Trump; su homólogo argentino, Javier Milei; la opositora venezolana María Corina Machado; así como figuras internacionales como Lionel Messi, Rafael Nadal y Will Smith. "Tenemos una oportunidad histórica de montar la cumbre de líderes más grande del planeta. Es una combinación de factores, el momento histórico que está viviendo la ciudad de Miami", declaró en una entrevista con EFE el uruguayo Ignacio González, fundador y director del ABF.

El foro reunirá el 5 y 6 de noviembre a líderes políticos en el Kaseya Center, pero también del deporte como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y de los negocios como Jamie Dimon, presidente de JPMorgan Chase, y Ken Griffin, fundador de Citadel. También será el primer evento público en el que hablará la líder de la oposición venezolana, Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz 2025 el pasado 10 de octubre, aunque lo hará de forma virtual desde una ubicación segura, acotó el alcalde de Miami, Francis Suárez, quien es presidente de la junta directiva del ABF. "Es un momento pivotal (crucial), no solo históricamente, pero en el momento porque después del hecho que María Corina haya recibido el Premio Nobel de Paz va a ser una de las primeras veces que ella sea parte de un convenio como este, lo mismo con el presidente", manifestó Suárez.

Trump entre política, negocios y deporte

A la cabeza del evento, una intersección entre política, negocios, deporte y entretenimiento, está Trump, a quien el alcalde de Miami define "en este momento" como "la persona más significativa en el mundo" porque "está tomando las decisiones más importantes". "El presidente Trump es una persona que tiene una gran personalidad, un gran carisma, es una persona que uno no duda en dónde está en un tema o el otro, y yo creo que es importante para el mundo escucharlo a él y darle la plataforma de presentar sus planes e ideas para el futuro", manifestó Suárez.

La asistencia del mandatario cobra mayor relevancia porque el Kaseya Center se encuentra justo frente a la Torre de la Libertad de Miami, junto al terreno que el Gobierno de Florida donó en septiembre para la construcción de su biblioteca presidencial oficial, un proyecto que también cuenta con el respaldo del alcalde y que ha generado polémica.

'La graduación de Miami'