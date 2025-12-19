Transacciones bursátiles en Panamá superan los US$146.000 millones a octubre

Finanzas

Por revistaeyn.com El mercado de valores panameño cerró 2025 con cifras que confirman su acelerado crecimiento y un rol cada vez más relevante dentro del sistema financiero regional. Entre enero y octubre, las transacciones bursátiles alcanzaron los US$146,660 millones, de acuerdo con datos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), un monto que no solo supera ampliamente lo registrado en 2024, sino que también duplica con holgura los niveles observados dos años atrás. Las operaciones fueron realizadas por las 57 casas de valores con licencia vigente y muestran una clara vocación internacional: cerca del 88 % del volumen negociado se originó en mercados externos, mientras que el mercado local representó un 10 % y el segmento OTC el 2 % restante.

Por tipo de instrumento, los bonos concentraron la mayor parte de las transacciones, seguidos por acciones comunes y otros valores de renta fija y variable. Para la superintendenta del Mercado de Valores, Maruquel Murgas de González, el balance del año es alentador, especialmente por la evolución en el registro de emisiones y la mayor liquidez del mercado. Según explicó, la institución se prepara para ejecutar en 2026 un plan de modernización que incluye mejoras tecnológicas y ajustes normativos, respaldados por un nuevo presupuesto que permitirá acelerar proyectos clave. Hasta octubre, la SMV había inscrito más de 1,600 emisiones, además de decenas de operaciones en trámite por miles de millones de dólares. A esto se suman más de mil suplementos registrados y desembolsos cercanos a los US$3,000 millones en amortizaciones, dividendos e intereses, lo que refleja una actividad constante y diversificada. Otro segmento que ha ganado protagonismo es el de las sociedades de inversión, cuyos activos netos superaron los USS$6,800 millones, con un crecimiento interanual del 25 %. En particular, las sociedades inmobiliarias se han consolidado como una fuente alternativa de financiamiento para proyectos productivos, contribuyendo al dinamismo económico del país.