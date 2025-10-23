Trump indultó a Changpeng Zhao, el fundador del exchange de criptomonedas Binance

Finanzas

Por revistaeyn.com El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó a Changpeng Zhao, el fundador convicto del exchange de criptomonedas Binance, dijo la Casa Blanca, en el último movimiento de Trump para impulsar la industria de las criptomonedas y eliminar sus fechorías pasadas. Zhao, un multimillonario conocido como "CZ" que es una de las figuras más influyentes en criptografía, renunció en 2023 como jefe de Binance después de que la compañía se declarara culpable de no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero y pagara una multa de US$4.300 millones.

Zhao fue procesado por la administración Biden "en su guerra contra las criptomonedas", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado. Desde que regresó al cargo, la familia de Trump ha cosechado millones de dólares de una variedad de empresas criptográficas, movimientos criticados por rivales políticos y expertos en ética que citan el potencial de conflictos de intereses. La Casa Blanca ha negado esas afirmaciones y Leavitt dijo que examinó cuidadosamente todos los indultos, reporta Reuters. En una publicación en la plataforma de redes sociales X, Zhao dijo que estaba "profundamente agradecido por el indulto de hoy y con el presidente Trump por defender el compromiso de Estados Unidos con la equidad, la innovación y la justicia". Agregó: "Haremos todo lo posible para ayudar a que Estados Unidos sea la capital de las criptomonedas". Las autoridades estadounidenses dijeron en 2023 que Binance no había informado de transacciones sospechosas con organizaciones como Hamas y Al Qaeda y con sitios web dedicados a vender materiales de abuso sexual infantil.