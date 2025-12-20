Tres preguntas clave para saber si es momento de dar el salto a un nuevo empleo

En un mercado laboral cada vez más dinámico, decidir si es hora de cambiar de empleo o incluso de rumbo profesional puede convertirse en una tarea compleja. No se trata solo de buscar un mejor salario o un cargo más atractivo, sino de evaluar con honestidad qué se necesita aprender, qué motiva y cómo encaja el trabajo con la vida personal. Esa reflexión es la que propone Stephanie Kramer, actual directora de Recursos Humanos de L’Oréal para Norteamérica, a partir de una sencilla pero poderosa fórmula de tres preguntas.

Kramer conoce bien el valor de repensar la carrera profesional. A lo largo de casi dos décadas ha transitado por algunas de las casas más emblemáticas del mundo del lujo y la belleza, como L’Oréal y Chanel, ocupando cargos estratégicos en marketing antes de dar un giro hacia el área de gestión del talento.

Su método para tomar decisiones laborales surgió gracias a un consejo de Maureen Chiquet, exdirectora ejecutiva de Chanel, y desde entonces se ha convertido en una brújula personal.

La primera pregunta invita a mirar hacia el aprendizaje: ¿qué quiero aprender o qué puedo enseñar? Según Kramer, un cambio de empleo cobra sentido cuando permite adquirir habilidades nuevas o, al mismo tiempo, compartir conocimientos acumulados. En su caso, el paso de L’Oréal a Chanel estuvo marcado por la posibilidad de conocer una empresa privada, con una cultura distinta y un portafolio que iba más allá de la belleza, mientras aportaba su experiencia previa en fragancias de marcas icónicas.

El segundo cuestionamiento se centra en la energía: ¿qué me entusiasma realmente? Más allá del cargo, Kramer subraya la importancia de identificar qué situaciones, equipos o entornos despiertan motivación. Nuevos desafíos, colegas distintos o contextos desconocidos pueden ser fuentes de impulso profesional, especialmente cuando la rutina comienza a pesar.