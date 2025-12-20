Canadá y EEUU iniciarán en enero conversaciones formales sobre el T-MEC

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, señaló en un comunicado que el ministro encargado de las relaciones comerciales con EEUU, Dominic LeBlanc, se reunirá con representantes de la Administración del presidente Donald Trump a partir de mediados de enero, "para lanzar conversaciones formales".

Canadá y Estados Unidos empezarán negociaciones bilaterales formales para revisar el tratado T-MEC y sus relaciones comerciales a mediados de enero, según confirmó el Gobierno canadiense.

La declaración de Carney es la primera señal de la reanudación de conversaciones comerciales entre los dos países desde que, a finales de octubre, Trump repentinamente canceló las negociaciones en represalia por la emisión de un anuncio canadiense en la televisión de EEUU que criticaba la política arancelaria del Gobierno de Donald Trump.

El acuerdo del T-MEC, del que forman parte EEUU, México y Canadá, estipula que tiene que ser revisado por los tres socios cada seis años desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2020.

La revisión analizará el funcionamiento del tratado y evaluará su cumplimiento y las disputas que han surgido entre los socios en estos seis años. Si los tres países están de acuerdo, el T-MEC podría ser ampliado a otros 16 años.

Pero si alguno de los socios se niega a extender el acuerdo, se abrirían dos posibilidades. La primera es mantener el T-MEC en las condiciones actuales, con revisiones anuales. La segunda opción es la terminación del tratado y el establecimiento de acuerdos comerciales bilaterales en sustitución del T-MEC.

Tanto Canadá como México han expresado su deseo de mantener el T-MEC pero la Administración de Trump ha señalado que las tres opciones están sobre la mesa.