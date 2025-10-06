Bitcoin roza los US$125.700, aunque después se desinfla

POR EFE
El bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo histórico al rozar los 125.700 dólares, aunque poco después se relaja y cotiza en el entorno de los 123.400 dólares, según datos de mercado recogidos por EFE.
A las 7.30 horas de este lunes (5.30 GMT), la criptomoneda más conocida y negociada del mercado cotiza en los 123.440 dólares, aunque en la sesión previa, el domingo, logró un nuevo récord, en los 125.689 dólares.
El volumen de operaciones superó los 50 000 millones de dólares en las últimas 24 horas, según datos del mercado, ya que el impulso alcista atrajo nuevas entradas y forzó la liquidación de más de 200 millones de dólares en posiciones cortas.
Según datos de Bloomberg, el último máximo registrado fue el pasado 14 de agosto, cuando se situó en los 124.515 dólares.
¿Puede llegar a más? El director ejecutivo de deVere Group, Nigel Green, predice que la criptomoneda alcanzará los US$150.000 antes de fin de año.
El precio de la criptomoneda "sube impulsada por un dólar más débil, la sostenida afluencia de capitales institucionales y el respaldo político de Washington", según Green.
"Bitcoin ya no es un sector especulativo del mercado; se está considerando un instrumento macroeconómico legítimo. El capital institucional, las asignaciones de tesorería y los intereses soberanos están transformando la profundidad y madurez del mercado”, afirma.
El bitcóin ha registrado nuevos máximos en un entorno de incertidumbre por un cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos y mientras el dólar mantiene su tendencia bajista.