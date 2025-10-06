Bitcoin roza los US$125.700, aunque después se desinfla

POR EFE

El bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo histórico al rozar los 125.700 dólares, aunque poco después se relaja y cotiza en el entorno de los 123.400 dólares, según datos de mercado recogidos por EFE.

A las 7.30 horas de este lunes (5.30 GMT), la criptomoneda más conocida y negociada del mercado cotiza en los 123.440 dólares, aunque en la sesión previa, el domingo, logró un nuevo récord, en los 125.689 dólares.

El volumen de operaciones superó los 50 000 millones de dólares en las últimas 24 horas, según datos del mercado, ya que el impulso alcista atrajo nuevas entradas y forzó la liquidación de más de 200 millones de dólares en posiciones cortas.