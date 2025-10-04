EEUU evalúa acuñar una moneda con la imagen de Donald Trump

Finanzas

Un portavoz del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró que aún no se ha elegido el diseño definitivo de la moneda, pero defendió el primer esbozo como un reflejo del “espíritu perdurable de nuestro país y de la democracia, incluso frente a grandes obstáculos”.

Por revistaeyn.com El Departamento del Tesoro de Estados Unidos analiza la posibilidad de emitir una moneda conmemorativa de un dólar que lleve la imagen del expresidente Donald Trump en ambas caras, como parte de los actos de celebración por el 250 aniversario de la fundación del país en 2026. De acuerdo con un primer borrador, en una de las caras de la pieza aparece la silueta de Trump de perfil, acompañada de la frase “In God We Trust” y las fechas 1776–2026. En el reverso, se muestra al exmandatario levantando el puño en un gesto desafiante, evocando el momento en que sobrevivió a un atentado durante un mitin de campaña en Pensilvania en 2024. Alrededor de esa imagen figuran las palabras “Fight Fight Fight”, expresión que Trump dirigió a sus seguidores inmediatamente después del ataque.

El tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, confirmó en la red social X la autenticidad de los primeros diseños: “No hay noticias falsas aquí. Estos primeros borradores que honran el 250 cumpleaños de Estados Unidos y a @POTUS son reales”, escribió, al tiempo que aseguró que se revelarán más detalles una vez que finalice la actual parálisis del gobierno federal. Su mensaje fue posteriormente compartido por el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Un portavoz del Tesoro declaró que aún no se ha elegido el diseño definitivo de la moneda, pero defendió el primer esbozo como un reflejo del “espíritu perdurable de nuestro país y de la democracia, incluso frente a grandes obstáculos”. Aunque estas monedas conmemorativas tienen valor legal, no se emiten para la circulación general, según explicó la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Aún no está claro si el gobierno ha acuñado antes monedas conmemorativas que muestren a un presidente en vida.