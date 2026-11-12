Cinco recomendaciones para cuidar las finanzas en Black Friday

Por revistaeyn.com
El Black Friday se ha convertido en una de las temporadas de mayor actividad comercial del año, con promociones y descuentos que motivan a miles de consumidores a adelantar sus compras navideñas o adquirir productos que han estado esperando. Sin embargo, aprovechar estas oportunidades requiere planificación para evitar gastos innecesarios y mantener las finanzas personales bajo control.
Ante este escenario, Coopecaja comparte una serie de recomendaciones para que los consumidores puedan tomar decisiones de compra informadas, identificar verdaderas oportunidades de ahorro y evitar que las promociones se conviertan en un desequilibrio para su presupuesto.
“El Black Friday puede representar una buena oportunidad para adquirir productos a precios favorables, siempre que las decisiones de compra estén respaldadas por una planificación financiera. Antes de dejarse llevar por un descuento, es importante preguntarse si realmente se necesita el producto, si el precio representa un ahorro y si se cuenta con la capacidad económica para asumir ese gasto sin afectar otros compromisos”, señaló Sujeyny Gamboa, Jefatura de Relaciones Corporativas.
Cinco consejos para comprar de manera inteligente durante el Black Friday
1. Establezca un presupuesto antes de comprar: Defina cuánto dinero puede destinar a las compras sin comprometer el pago de servicios, alimentación, ahorro, deudas u otros gastos habituales. Tener un límite claro ayuda a evitar compras impulsivas.
2. Compare precios antes de aprovechar una oferta: No todos los descuentos representan un ahorro real. Revise el precio del producto en diferentes comercios y, cuando sea posible, consulte cuánto costaba antes de la temporada de promociones.
3. Priorice las necesidades sobre los deseos: Elabore una lista de los artículos que realmente necesita y establezca prioridades. Esto permite concentrarse en las compras importantes y evitar adquirir productos únicamente por la sensación de urgencia que generan algunas promociones.
4. Utilice responsablemente las tarjetas de crédito: Antes de financiar una compra, revise las condiciones de pago, las tasas de interés, los plazos y los posibles cargos adicionales. Recuerde que las compras a crédito representan compromisos futuros y deben ajustarse a su capacidad de pago.
5. Verifique la seguridad de los comercios y las plataformas digitales: Si realiza compras por internet, asegúrese de utilizar sitios oficiales y conexiones seguras. Desconfíe de ofertas demasiado atractivas, enlaces sospechosos o solicitudes de información personal y bancaria por medios no oficiales.
Además de estos consejos, es recomendable evitar utilizar el ahorro destinado a emergencias para aprovechar promociones y no asumir compromisos financieros motivados por la presión de comprar antes de que termine una oferta.
La temporada de descuentos también puede ser una oportunidad para adelantar las compras navideñas, siempre que se realicen de manera organizada y considerando los gastos que se aproximan durante el cierre del año.