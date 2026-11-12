Cinco recomendaciones para cuidar las finanzas en Black Friday

Finanzas

Una buena decisión financiera no depende únicamente del porcentaje de descuento que ofrece un comercio, sino de la capacidad de cada persona para evaluar sus necesidades, comparar alternativas y mantener el equilibrio de su economía.

Por revistaeyn.com El Black Friday se ha convertido en una de las temporadas de mayor actividad comercial del año, con promociones y descuentos que motivan a miles de consumidores a adelantar sus compras navideñas o adquirir productos que han estado esperando. Sin embargo, aprovechar estas oportunidades requiere planificación para evitar gastos innecesarios y mantener las finanzas personales bajo control. Ante este escenario, Coopecaja comparte una serie de recomendaciones para que los consumidores puedan tomar decisiones de compra informadas, identificar verdaderas oportunidades de ahorro y evitar que las promociones se conviertan en un desequilibrio para su presupuesto.

“El Black Friday puede representar una buena oportunidad para adquirir productos a precios favorables, siempre que las decisiones de compra estén respaldadas por una planificación financiera. Antes de dejarse llevar por un descuento, es importante preguntarse si realmente se necesita el producto, si el precio representa un ahorro y si se cuenta con la capacidad económica para asumir ese gasto sin afectar otros compromisos”, señaló Sujeyny Gamboa, Jefatura de Relaciones Corporativas. Cinco consejos para comprar de manera inteligente durante el Black Friday 1. Establezca un presupuesto antes de comprar: Defina cuánto dinero puede destinar a las compras sin comprometer el pago de servicios, alimentación, ahorro, deudas u otros gastos habituales. Tener un límite claro ayuda a evitar compras impulsivas. 2. Compare precios antes de aprovechar una oferta: No todos los descuentos representan un ahorro real. Revise el precio del producto en diferentes comercios y, cuando sea posible, consulte cuánto costaba antes de la temporada de promociones.