Errores que pueden salir caros: Recomendaciones para un buen historial financiero

Por revistaeyn.com
Comenzar a trabajar representa una nueva etapa de independencia para las personas jóvenes y, de forma paralela, llega el momento de tomar decisiones financieras que pueden acompañarlas durante los siguientes años, como administrar un salario, utilizar una tarjeta de crédito o solicitar un préstamo.
“Cuando una persona joven empieza a utilizar productos de crédito, es importante que entienda que la línea que le ofrece una entidad financiera no representa un ingreso adicional ni dinero propio. Es una herramienta de liquidez temporal que tiene un costo financiero y que debe utilizarse de acuerdo con la capacidad real de pago”, explicó Daniela Gutiérrez, economista de la Asociación Bancaria Costarricense.
El manejo responsable de los primeros productos de crédito puede tener efectos que van más allá de una compra o un préstamo específico. Cuando una persona ingresa al mundo laboral, las entidades financieras todavía no cuentan con antecedentes sobre su comportamiento de pago, por lo que sus primeras interacciones con el crédito contribuyen a construir su perfil de riesgo.
La primera recomendación, según Gutiérrez, es que antes de adquirir un producto de crédito, ya sea una tarjeta de crédito o un préstamo, debe valorarse la capacidad real de asumir una obligación financiera. No basta con observar los ingresos, sino que también deben considerarse los gastos fijos y la necesidad de mantener capacidad para enfrentar imprevistos.
Otra sugerencia para quienes comienzan a utilizar productos crediticios es acostumbrarse a realizar el pago de contado antes de la fecha límite, de manera que no se generen intereses sobre los consumos realizados. Esta práctica permite utilizar temporalmente el dinero del banco sin generar esos intereses dentro del periodo establecido por la tarjeta.
Para la economista de la ABC, es importante no interpretar el límite de crédito como dinero disponible para gastar. La recomendación es mantener un nivel de utilización bajo respecto del límite otorgado, ya que utilizarlo al máximo puede aumentar el riesgo de sobreendeudamiento.
Otro hábito útil consiste en automatizar los pagos fijos o activar alertas para recordar las fechas límite de pago. Registrar estos días permite evitar olvidos que pueden generar cargos por pagos tardíos, intereses moratorios y afectaciones en el historial crediticio.
La ABC también recomienda revisar el historial crediticio al menos una vez al año, con el objetivo de comprobar que la información se encuentre actualizada y detectar oportunamente cualquier error.
Una de las principales dificultades para quienes comienzan a utilizar productos de crédito es asumir compromisos sin considerar cómo afectarán sus finanzas actuales y futuras. Entre los errores más frecuentes se encuentran:
· Confundir la capacidad de endeudamiento con la capacidad de pago. Considerar los ingresos futuros sin descontar compromisos actuales, gastos fijos ni ahorros puede provocar dificultades para atender las obligaciones ante un imprevisto y aumentar el riesgo de sobreendeudamiento.
· Solicitar varios créditos en poco tiempo. Aceptar simultáneamente distintas tarjetas o préstamos puede aumentar el nivel de endeudamiento y generar confusión sobre las fechas de pago.
· Mirar únicamente la cuota mensual. Una cuota que parece accesible no necesariamente significa que una compra sea barata. Es importante considerar el costo total del crédito, pues los intereses acumulados pueden elevar significativamente el precio final.
· Pagar únicamente el monto mínimo. Aunque este pago permite mantener la cuenta al día y evitar penalizaciones por morosidad, el saldo pendiente continúa generando intereses. De esta forma, un gasto puede convertirse en un compromiso financiero que tarde mucho más tiempo en cancelarse.
· Aceptar ser fiador sin conocer las implicaciones. Debe tener presente que en el momento que el titular del crédito deja de pagar, el fiador asume la deuda. Una situación de mora puede afectar el historial crediticio y reduce la capacidad para acceder a nuevos financiamientos.