Errores que pueden salir caros: Recomendaciones para un buen historial financiero

Finanzas

Un menor riesgo percibido puede contribuir a acceder a mejores condiciones de financiamiento, como tasas de interés y plazos más favorables.

Por revistaeyn.com Comenzar a trabajar representa una nueva etapa de independencia para las personas jóvenes y, de forma paralela, llega el momento de tomar decisiones financieras que pueden acompañarlas durante los siguientes años, como administrar un salario, utilizar una tarjeta de crédito o solicitar un préstamo. “Cuando una persona joven empieza a utilizar productos de crédito, es importante que entienda que la línea que le ofrece una entidad financiera no representa un ingreso adicional ni dinero propio. Es una herramienta de liquidez temporal que tiene un costo financiero y que debe utilizarse de acuerdo con la capacidad real de pago”, explicó Daniela Gutiérrez, economista de la Asociación Bancaria Costarricense.

El manejo responsable de los primeros productos de crédito puede tener efectos que van más allá de una compra o un préstamo específico. Cuando una persona ingresa al mundo laboral, las entidades financieras todavía no cuentan con antecedentes sobre su comportamiento de pago, por lo que sus primeras interacciones con el crédito contribuyen a construir su perfil de riesgo. La primera recomendación, según Gutiérrez, es que antes de adquirir un producto de crédito, ya sea una tarjeta de crédito o un préstamo, debe valorarse la capacidad real de asumir una obligación financiera. No basta con observar los ingresos, sino que también deben considerarse los gastos fijos y la necesidad de mantener capacidad para enfrentar imprevistos. Otra sugerencia para quienes comienzan a utilizar productos crediticios es acostumbrarse a realizar el pago de contado antes de la fecha límite, de manera que no se generen intereses sobre los consumos realizados. Esta práctica permite utilizar temporalmente el dinero del banco sin generar esos intereses dentro del periodo establecido por la tarjeta. Para la economista de la ABC, es importante no interpretar el límite de crédito como dinero disponible para gastar. La recomendación es mantener un nivel de utilización bajo respecto del límite otorgado, ya que utilizarlo al máximo puede aumentar el riesgo de sobreendeudamiento. Otro hábito útil consiste en automatizar los pagos fijos o activar alertas para recordar las fechas límite de pago. Registrar estos días permite evitar olvidos que pueden generar cargos por pagos tardíos, intereses moratorios y afectaciones en el historial crediticio.