IA y compras de fin de año: los nuevos riesgos del fraude digital

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Según Waldim Rossal, consultor senior de Supply Chain en EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, las herramientas de IA generativa facilitan la creación de páginas web falsas, mensajes y piezas visuales que imitan con precisión la identidad de comercios legítimos.

Por revistaeyn.com Con la llegada de Black Friday y las compras de fin de año, aumenta la actividad comercial en plataformas digitales y, con ella, los riesgos asociados al fraude electrónico. Las promociones falsas, los sitios web fraudulentos y los mensajes que suplantan la identidad de comercios reconocidos representan un desafío creciente para los consumidores, especialmente ante el uso de herramientas de inteligencia artificial que permiten desarrollar engaños cada vez más sofisticados.

Esta preocupación se refleja en el Global Cybersecurity Outlook 2026 del World Economic Forum (WEF), según el cual el 73 % de los ejecutivos y expertos encuestados fue afectado por fraude facilitado por medios cibernéticos durante 2025. Según Waldim Rossal, consultor senior de Supply Chain en EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, las herramientas de IA generativa facilitan la creación de páginas web falsas, mensajes y piezas visuales que imitan con precisión la identidad de comercios legítimos. Además, pueden personalizar comunicaciones fraudulentas y automatizar respuestas, lo que hace que algunas estafas resulten más convincentes y difíciles de identificar. La IA no crea necesariamente un riesgo nuevo, pero hace que fraudes ya conocidos sean más creíbles y escalables. "La sofisticación de estas herramientas cambia la forma en que debemos abordar la seguridad digital. Una promoción puede parecer auténtica, utilizar la imagen de una marca reconocida e incluso ofrecer una experiencia de atención aparentemente legítima. Por eso, la verificación de la fuente, las condiciones de la oferta y los canales de comunicación es fundamental antes de compartir información personal o realizar cualquier pago", explicó Rossal.