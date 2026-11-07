IA y compras de fin de año: los nuevos riesgos del fraude digital

Por revistaeyn.com
Con la llegada de Black Friday y las compras de fin de año, aumenta la actividad comercial en plataformas digitales y, con ella, los riesgos asociados al fraude electrónico.
Las promociones falsas, los sitios web fraudulentos y los mensajes que suplantan la identidad de comercios reconocidos representan un desafío creciente para los consumidores, especialmente ante el uso de herramientas de inteligencia artificial que permiten desarrollar engaños cada vez más sofisticados.
Esta preocupación se refleja en el Global Cybersecurity Outlook 2026 del World Economic Forum (WEF), según el cual el 73 % de los ejecutivos y expertos encuestados fue afectado por fraude facilitado por medios cibernéticos durante 2025.
Según Waldim Rossal, consultor senior de Supply Chain en EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, las herramientas de IA generativa facilitan la creación de páginas web falsas, mensajes y piezas visuales que imitan con precisión la identidad de comercios legítimos.
Además, pueden personalizar comunicaciones fraudulentas y automatizar respuestas, lo que hace que algunas estafas resulten más convincentes y difíciles de identificar. La IA no crea necesariamente un riesgo nuevo, pero hace que fraudes ya conocidos sean más creíbles y escalables.
"La sofisticación de estas herramientas cambia la forma en que debemos abordar la seguridad digital. Una promoción puede parecer auténtica, utilizar la imagen de una marca reconocida e incluso ofrecer una experiencia de atención aparentemente legítima. Por eso, la verificación de la fuente, las condiciones de la oferta y los canales de comunicación es fundamental antes de compartir información personal o realizar cualquier pago", explicó Rossal.
Ante este escenario, el experto recomienda prestar atención a las señales que podrían indicar un intento de fraude como: direcciones web con algunas variaciones respecto al dominio oficial del comercio, descuentos excesivos o difíciles de creer, mensajes que generan presión para completar una compra de inmediato y enlaces o remitentes desconocidos.
“Es importante desconfiar de promociones con condiciones poco claras, solicitudes inusuales de información personal o pagos dirigidos a cuentas particulares. En estos casos lo mejor es ir directamente al sitio web, aplicaciones y cuentas oficiales (sin usar los enlaces recibidos) para corroborar el origen”, agregó Rossal.
Antes de concretar una compra, es necesario confirmar el precio, la vigencia y las condiciones de la oferta, así como validar que el destinatario del pago corresponda al establecimiento legítimo.
Adicionalmente, es importante utilizar medios de pago que cuenten con alertas de seguridad y mecanismos de reclamación, activar la autenticación multifactor y evitar realizar transacciones desde redes públicas. Los consumidores tampoco deben compartir contraseñas, PIN o códigos de autenticación, ni descargar archivos o instalar aplicaciones provenientes de enlaces incluidos en promociones sospechosas.
Si una persona sospecha que interactuó con una página fraudulenta o compartió información sensible, debe suspender la interacción y cambiar inmediatamente las credenciales comprometidas.
“En caso de haber proporcionado información financiera o realizado un pago, es fundamental contactar al banco o emisor del medio de pago para solicitar el bloqueo correspondiente y revisar los movimientos de la cuenta. También se recomienda conservar las evidencias disponibles y reportar el sitio o perfil a la plataforma digital, al comercio afectado y a las autoridades competentes”, mencionó el experto.
“Durante la temporada de compras de fin de año, detenerse unos minutos para comprobar la autenticidad de una oferta puede evitar consecuencias financieras y la exposición de información personal”, concluyó Rossal.