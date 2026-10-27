Siga estos pasos para comenzar a ordenar las finanzas personales

Finanzas

Dormir mal, tener dolores de cabeza, sentir tensión muscular o perder la concentración son algunas de las señales que pueden aparecer cuando la presión por pagar las cuentas es constante.

Por revistaeyn.com Llegar a fin de mes con el dinero justo o enfrentar un gasto inesperado puede generar estrés y afectar el bienestar emocional. Contar con un ahorro, aunque sea pequeño, ayuda a afrontar estas situaciones con mayor tranquilidad. Dormir mal, tener dolores de cabeza, sentir tensión muscular o perder la concentración son algunas de las señales que pueden aparecer cuando la presión por pagar las cuentas es constante. Esta situación también puede afectar las relaciones personales y las actividades cotidianas.

“El estrés financiero puede mantener a la persona en un estado de activación y alerta, especialmente cuando percibe que existe un problema que necesita resolver, pero no encuentra una solución inmediata”, explica Miguel Rodríguez, especialista del Centro de Orientación Familiar (COF) de DAVIbank. En Costa Rica, muchas personas no cuentan con suficiente dinero para cubrir un gasto fuera de su presupuesto. Según la Encuesta de Actualidades 2025 de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR), el 47,4% tendría que recurrir a un préstamo para cubrir un gasto inesperado de ₡500.000, mientras que solo una de cada tres personas podría pagarlo con sus ingresos o ahorros.

Un colchón financiero

Contar con algún ahorro puede hacer más llevadero un gasto imprevisto. Rodríguez explica que disponer de ese respaldo o saber de antemano qué hacer ante una dificultad permite valorar las opciones disponibles y tomar decisiones con mayor seguridad. Para comenzar a ordenar las finanzas, lo primero es saber cuánto dinero entra al hogar, cuánto se gasta y cuáles pagos deben cubrirse cada mes. Con esa información es posible elaborar un presupuesto que incluya las necesidades básicas, las deudas y una cantidad para ahorrar. Laura Céspedes, gerente senior de Productos de Inversión y Depósito de DAVIbank, señala que un ahorro se puede comenzar con un monto pequeño que se ajuste a la realidad de cada persona o familia. “Lo importante es revisar sus gastos, definir una meta y elegir instrumentos financieros que faciliten la constancia”, añade. Conviene definir para qué se quiere ahorrar, cuánto se necesita y en qué plazo se espera reunir esa cantidad. Así será más sencillo establecer aportes semanales, quincenales o mensuales que se ajusten a los ingresos.