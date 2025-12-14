¿Cómo invertir el aguinaldo para comenzar 2026 con bienestar financiero?

Finanzas

Aprovechar el dinero implica seguir una fórmula sencilla: primero reducir las deudas, luego fortalecer el ahorro y finalmente invertir según el perfil y los objetivos financieros.

Por revistaeyn.com En los próximos días, millones de personas recibirán la prima de diciembre o aguinaldo, un ingreso adicional que suele destinarse a compras, celebraciones y pagos pendientes. Si se gestiona de manera consciente, esta plata puede convertirse en una herramienta clave para avanzar hacia un mayor bienestar financiero y comenzar el nuevo año con tranquilidad.

Por eso, Bancolombia comparte cinco recomendaciones prácticas para aprovechar la prima y tomar decisiones informadas: 1. Revise el estado de sus gastos: el punto de partida para darle propósito a su prima Antes de pensar en compras o inversiones, imagine que está frente a un mapa: para llegar a su destino financiero, primero debe saber dónde está. Ese punto de partida es entender cómo se mueve su dinero. ¿Cuánto destina cada mes a arriendo, servicios, alimentación y entretenimiento? ¿Qué porcentaje se va en gastos fijos y cuánto en variables? Una vez tenga claro el panorama, el siguiente movimiento es crear un presupuesto. Piense en él como un plan de viaje: defina cuánto irá a ahorro, cuánto a inversión y cuánto a gastos personales. Así, cada peso tendrá un propósito y usted podrá mantener el equilibrio entre responsabilidad y disfrute. Hacer este diagnóstico le permite ver con claridad y evitar tropezar con decisiones impulsivas. Recuerde que planificar no significa limitarse, sino darle un propósito a cada peso para cerrar el año con tranquilidad y comenzar el próximo con estabilidad. 2. Salga de las deudas: libere espacio para crecer Imagine que sus finanzas son como una mochila: cada deuda es una piedra que la hace más pesada. La prima de fin de año es la oportunidad perfecta para quitarle peso y avanzar con mayor libertad. ¿Por dónde empezar? Por las piedras más grandes: las deudas con tasas de interés más altas, como tarjetas de crédito o créditos de consumo. Reducirlas no solo le dará tranquilidad, también mejorará su historial crediticio y liberará flujo de caja para otros objetivos.