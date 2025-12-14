¿Cómo invertir el aguinaldo para comenzar 2026 con bienestar financiero?

Por revistaeyn.com
En los próximos días, millones de personas recibirán la prima de diciembre o aguinaldo, un ingreso adicional que suele destinarse a compras, celebraciones y pagos pendientes.
Si se gestiona de manera consciente, esta plata puede convertirse en una herramienta clave para avanzar hacia un mayor bienestar financiero y comenzar el nuevo año con tranquilidad.
Por eso, Bancolombia comparte cinco recomendaciones prácticas para aprovechar la prima y tomar decisiones informadas:
1. Revise el estado de sus gastos: el punto de partida para darle propósito a su prima
Antes de pensar en compras o inversiones, imagine que está frente a un mapa: para llegar a su destino financiero, primero debe saber dónde está. Ese punto de partida es entender cómo se mueve su dinero. ¿Cuánto destina cada mes a arriendo, servicios, alimentación y entretenimiento? ¿Qué porcentaje se va en gastos fijos y cuánto en variables?
Una vez tenga claro el panorama, el siguiente movimiento es crear un presupuesto. Piense en él como un plan de viaje: defina cuánto irá a ahorro, cuánto a inversión y cuánto a gastos personales. Así, cada peso tendrá un propósito y usted podrá mantener el equilibrio entre responsabilidad y disfrute.
Hacer este diagnóstico le permite ver con claridad y evitar tropezar con decisiones impulsivas.
Recuerde que planificar no significa limitarse, sino darle un propósito a cada peso para cerrar el año con tranquilidad y comenzar el próximo con estabilidad.
2. Salga de las deudas: libere espacio para crecer
Imagine que sus finanzas son como una mochila: cada deuda es una piedra que la hace más pesada. La prima de fin de año es la oportunidad perfecta para quitarle peso y avanzar con mayor libertad. ¿Por dónde empezar? Por las piedras más grandes: las deudas con tasas de interés más altas, como tarjetas de crédito o créditos de consumo. Reducirlas no solo le dará tranquilidad, también mejorará su historial crediticio y liberará flujo de caja para otros objetivos.
Existen estrategias que pueden hacer este proceso más efectivo: Método “bola de nieve”: Pague primero las deudas más pequeñas para ver resultados rápidos y ganar motivación.
Método “avalancha”: Priorice las deudas con mayor tasa de interés para reducir el costo total. Ambos caminos son válidos; elija el que se ajuste mejor a su realidad y disciplina. Lo importante es no dejar que los intereses sigan creciendo como una bola que se descontrola.
Si tiene varias obligaciones, considere consolidarlas en un solo crédito con una tasa más baja. Esto simplifica el manejo y puede reducir el monto total de intereses.
Recuerde: pagar deudas no significa renunciar a sus metas, sino preparar el terreno para lograrlas. Cada parte que destine hoy a reducir obligaciones es un paso hacia un 2026 más liviano y con espacio para ahorrar e invertir.
3. Elija cómo invertir
El aguinaldo puede ser el punto de partida para empezar a invertir y aumentar su patrimonio. Hay muchas posibilidades según su objetivo y el riesgo que quiere asumir.
Si es una persona más conservadora, puede elegir depósitos a término fijo. Si, por el contrario, tiene un perfil más arriesgado, los fondos balanceados, las acciones y los instrumentos alternativos son una muy buena opción para distribuir la plata en diferentes tipos de activos y aumentar las posibilidades de obtener mejores rendimientos.
Recuerde: invertir no es perseguir el “activo ganador”, sino construir un portafolio que se ajuste a sus metas. Para ello, lo recomendable es consultar con un asesor experto para evaluar cual es la mejor alternativa para su perfil de riesgo.
4. Avance en su ahorro
¿Tiene metas para 2026? Use la prima para fortalecer su fondo de emergencias o ahorrar para proyectos personales. Los bolsillos digitales en cuentas de ahorro permiten organizar el dinero por categorías y evitar tentaciones.
5. Disfrute con moderación y proteja su dinero Celebre con responsabilidad: asigne un monto para regalos y reuniones sin comprometer su estabilidad. Además, en esta temporada aumentan los intentos de fraude. Recuerde: parar, pensar y actuar antes de compartir datos personales.
Con estas recomendaciones, la prima de diciembre puede convertirse en una oportunidad para cerrar el año con seguridad y comenzar el próximo con bienestar financiero.