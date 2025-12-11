Bancoagrícola proyecta una inversión de US$22,4 millones para 2026 en El Salvador

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Bancoagrícola proyecta canalizar alrededor de US$22,4 millones en inversiones en El Salvador en 2026, un monto que supera en 40 % lo ejecutado en 2025 y que responde al impulso de una hoja de ruta centrada en tecnología, expansión territorial y reforzamiento de infraestructura.
La mayor porción de estos recursos se orientará a robustecer los sistemas y plataformas tecnológicas que soportan su operación en El Salvador. Más de US$17,5 millones se dirigirán a optimizar entornos de productos, canales y servicios de pago, incorporando herramientas que permitan transacciones más rápidas, protegidas y estables.
Otro bloque relevante de la inversión de 2026 contempla mejoras en infraestructura física, con más de US$2,3 millones destinados a edificios y nuevas instalaciones. Entre los proyectos destaca la próxima apertura de una sucursal en Surf City, orientada a acercar servicios financieros a zonas con creciente actividad turística y comercial.
La red de cajeros automáticos también vivirá una ampliación. Tras la renovación de 304 equipos y la adquisición de 50 Cajeros Totales durante 2025, Bancoagrícola prevé incorporar 75 ATMs adicionales en 2026, para lo cual se asignarán US$1,3 millones.
De acuerdo con la institución, estas inversiones permitirán servicios más ágiles, cercanos y seguros, con una red de atención más amplia y canales digitales de mayor rendimiento. Las empresas también se verán beneficiadas con soluciones que faciliten pagos y acceso a financiamiento, mientras la renovación tecnológica favorecerá una operación más estable en todo el país.
Además de su agenda de inversión, Bancoagrícola subraya los resultados de su línea de Negocios con Propósito, que entre 2020 y 2025 movilizó más de US$7,900 millones en proyectos con impacto social, ambiental y económico en El Salvador. Las áreas de mayor dinamismo han sido el tejido productivo (US$4,779.48 millones), la inclusión financiera (US$2,463.31 millones) y las iniciativas para comunidades sostenibles (US$700 millones).
A ello se suman 37 proyectos de cartera climática que han mitigado 212,283 toneladas de CO₂ y generado más de 471,000 MWh anuales en energía limpia.
En el terreno digital, la entidad cerró 2025 con más de 750 mil usuarios de banca móvil, créditos digitales por US$105,5 millones y la consolidación de nuevas soluciones como DAP Digital Empresas. Paralelamente, productos como Nequi y la pasarela de pagos Wompi continúan ganando tracción con miles de comercios afiliados y un volumen creciente de transacciones.