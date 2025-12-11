Bancoagrícola proyecta una inversión de US$22,4 millones para 2026 en El Salvador

Finanzas

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Bancoagrícola proyecta canalizar alrededor de US$22,4 millones en inversiones en El Salvador en 2026, un monto que supera en 40 % lo ejecutado en 2025 y que responde al impulso de una hoja de ruta centrada en tecnología, expansión territorial y reforzamiento de infraestructura. La mayor porción de estos recursos se orientará a robustecer los sistemas y plataformas tecnológicas que soportan su operación en El Salvador. Más de US$17,5 millones se dirigirán a optimizar entornos de productos, canales y servicios de pago, incorporando herramientas que permitan transacciones más rápidas, protegidas y estables.

Otro bloque relevante de la inversión de 2026 contempla mejoras en infraestructura física, con más de US$2,3 millones destinados a edificios y nuevas instalaciones. Entre los proyectos destaca la próxima apertura de una sucursal en Surf City, orientada a acercar servicios financieros a zonas con creciente actividad turística y comercial. La red de cajeros automáticos también vivirá una ampliación. Tras la renovación de 304 equipos y la adquisición de 50 Cajeros Totales durante 2025, Bancoagrícola prevé incorporar 75 ATMs adicionales en 2026, para lo cual se asignarán US$1,3 millones. De acuerdo con la institución, estas inversiones permitirán servicios más ágiles, cercanos y seguros, con una red de atención más amplia y canales digitales de mayor rendimiento. Las empresas también se verán beneficiadas con soluciones que faciliten pagos y acceso a financiamiento, mientras la renovación tecnológica favorecerá una operación más estable en todo el país.