Siga estos tres principios para una gestión inteligente del dinero

Además, los productos crediticios, cuando se usan de forma eficiente, pueden convertirse en aliados del ahorro. Consolidar deudas para reducir intereses, aprovechar promociones de pago sin recargos y mantener un buen historial crediticio son estrategias que permiten optimizar recursos y mejorar la salud financiera.

Ahorrar comienza con pequeños pasos: elaborar un presupuesto, identificar gastos innecesarios y establecer metas claras. No se trata de guardar grandes sumas, sino de crear el hábito. Por ejemplo, destinar un monto fijo cada mes, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia a largo plazo.

En el marco del Día Mundial del Ahorro, que se conmemora este 31 de octubre, MultiMoney reafirma su compromiso con la educación y la inclusión financiera a través de la tecnología, facilitando a los costarricenses nuevas formas de ahorrar, invertir y administrar su dinero desde la palma de su mano.

A través de sus plataformas digitales, los usuarios pueden abrir cuentas, invertir y monitorear sus saldos en tiempo real, sin necesidad de trámites presenciales ni papeleo.

MultiMoney impulsa los siguientes principios para una gestión inteligente del dinero:

La tecnología como aliada del ahorro: digitalización que facilita la planificación financiera desde cualquier dispositivo.

Accesibilidad y control total: el usuario puede gestionar, transferir o disponer de su dinero de forma inmediata.