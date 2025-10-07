Descubra opciones para salir de la morosidad y cuidar su historial crediticio

Finanzas

Por revistaeyn.com En tiempos de incertidumbre económica, muchas personas enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. Sin embargo, caer en morosidad no significa perder el acceso al crédito para siempre. Existen alternativas viables para ponerse al día y recuperar la estabilidad financiera, protegiendo al mismo tiempo el historial crediticio.

Las entidades financieras ofrecen mecanismos como los arreglos de pago, que permiten saldar deudas en cuotas accesibles sin modificar las condiciones originales del crédito. También está la reestructuración, que ajusta términos como el plazo o la tasa de interés para facilitar el cumplimiento. En otros casos, se puede recurrir al refinanciamiento, una solución efectiva que permite consolidar deudas o generar un nuevo crédito con condiciones más favorables. Desde el año 2020, con la aprobación de la Ley 195 sobre historial de crédito de Panamá, se definieron legalmente los conceptos de arreglo de pago, refinanciamiento y reestructuración, estableciendo además el deber de los agentes económicos de incluir una referencia suplementaria en el historial de crédito. Esta referencia adicional debe ser creada cuando el cliente haya cumplido con los términos acordados en un arreglo de pago o reestructuración, y hayan transcurrido al menos seis meses desde dicho cumplimiento. Su propósito es reflejar de manera más justa el comportamiento financiero del consumidor, mostrando que ha retomado el cumplimiento de sus obligaciones. En casos de reestructuración, si el cliente mantiene un buen comportamiento por un año, la ley permite que se elimine la referencia original y se conserve únicamente la suplementaria, mejorando así su perfil crediticio. Al cierre de agosto de 2025, la plataforma de APC Experian contabiliza 5,653,947 referencias activas. De ese total solo 601 referencias tienen la observación de arreglo de pago, con un saldo acumulado de US$3,219 millones.