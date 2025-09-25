L26.1575
Finanzas

Cooperativa CREDICAMPO ingresa al mercado de valores de El Salvador con US$10 millones

A la fecha ha colocado cinco tramos que suman US$1,9 millones, en la Bolsa de Valores. Los fondos serán destinados al financiamiento de capital de trabajo y operaciones activas a corto y mediano plazo.

    CREDICAMPO tienen más de una década de trayectoria en El Salvador con 21 agencia y con cobertura en 650 comunidades del país. Foto de cortesía
2025-09-25

Por revistaeyn.com

La institución de financiera especializada en mercados rurales CREDICAMPO recibió la autorización e inscripción en la Bolsa de Valores de El Salvador de su Programa de Papel Bursátil denominado PBCREDICA1, por un monto de US$10 millones a 11 años plazo.

A la fecha ha colocado cinco tramos que suman un monto de US$1,9 millones, en la rueda de negocios de la Bolsa de Valores. Los fondos serán destinados al financiamiento de capital de trabajo y operaciones activas a corto y mediano plazo.

CREDICAMPO tienen más de una década de trayectoria en El Salvador con 21 agencia y con cobertura en 650 comunidades del país.

El balance a junio de esta sociedad cooperativa indica que el total de activos asciende a US$106 millones; la cartera de préstamos bruta se sitúa en US$82,6 millones y los depósitos de clientes totalizan US$63,8 millones.

“Para la Bolsa es un honor dar la bienvenida a CREDICAMPO, que se incorpora a nuestro mercado con uno de los instrumentos más versátiles de nuestra plaza: el Papel Bursátil. Con un programa autorizado por US$10 millones a 11 años plazo, se fortalece la confianza en el potencial del mercado de valores como mecanismo eficiente, transparente y de alto impacto para las empresas salvadoreñas”, destacó Valentín Arrieta, director ejecutivo de la Bolsa de Valores.

Ever Ríos, presidente ejecutivo de CREDICAMPO, amplía que “ingresar al mercado de valores representa un hito estratégico que potencia nuestro crecimiento, diversifica nuestras fuentes de financiamiento y nos brinda mayor robustez institucional.”

Por su lado Patricia de Magaña, gerente general de SGB Casa de Corredores de Bolsa, comentó que “esta emisión demuestra que el mercado de valores es una alternativa real y competitiva para las instituciones financieras que buscan diversificar sus fuentes de fondeo.”

La emisiónPBCREDICA1 cuenta con una clasificación de riesgo otorgada por Zumma Ratings, S.A.de C.V de BBB para tramos de largo plazo sin garantía específica y A- para tramos de largo plazo con garantía.

