Cooperativa CREDICAMPO ingresa al mercado de valores de El Salvador con US$10 millones

Finanzas

A la fecha ha colocado cinco tramos que suman US$1,9 millones, en la Bolsa de Valores. Los fondos serán destinados al financiamiento de capital de trabajo y operaciones activas a corto y mediano plazo.

Por revistaeyn.com La institución de financiera especializada en mercados rurales CREDICAMPO recibió la autorización e inscripción en la Bolsa de Valores de El Salvador de su Programa de Papel Bursátil denominado PBCREDICA1, por un monto de US$10 millones a 11 años plazo. A la fecha ha colocado cinco tramos que suman un monto de US$1,9 millones, en la rueda de negocios de la Bolsa de Valores. Los fondos serán destinados al financiamiento de capital de trabajo y operaciones activas a corto y mediano plazo.

CREDICAMPO tienen más de una década de trayectoria en El Salvador con 21 agencia y con cobertura en 650 comunidades del país. El balance a junio de esta sociedad cooperativa indica que el total de activos asciende a US$106 millones; la cartera de préstamos bruta se sitúa en US$82,6 millones y los depósitos de clientes totalizan US$63,8 millones. “Para la Bolsa es un honor dar la bienvenida a CREDICAMPO, que se incorpora a nuestro mercado con uno de los instrumentos más versátiles de nuestra plaza: el Papel Bursátil. Con un programa autorizado por US$10 millones a 11 años plazo, se fortalece la confianza en el potencial del mercado de valores como mecanismo eficiente, transparente y de alto impacto para las empresas salvadoreñas”, destacó Valentín Arrieta, director ejecutivo de la Bolsa de Valores. Ever Ríos, presidente ejecutivo de CREDICAMPO, amplía que “ingresar al mercado de valores representa un hito estratégico que potencia nuestro crecimiento, diversifica nuestras fuentes de financiamiento y nos brinda mayor robustez institucional.”