Suspenden negociaciones de acciones de FIFCO en mercado bursátil de Costa Rica

Por revistaeyn.com
La Superintendencia General de Valores de Costa Rica (SUGEVAL), ordenó suspender de manera temporal la negociación y cotización en los mercados organizados por la Bolsa Nacional de Valores de los valores emitidos (acciones y bonos) por Florida Ice And Farm Company S.A., (FIFCO) así como de los reportos con dichos valores, además, suspender su colocación en mercado primario.
Dicha suspensión regirá a partir del 23 de septiembre del 2025 y se mantendrá hasta el 24 de septiembre del 2025, de modo que la cotización y negociación se reanudará el día 25 de septiembre del 2025.
La medida indicada también aplicará para los puestos de bolsa en relación con los clientes que les brinden servicios y que sean asesorados, gestionados o deseen ejecutar transacciones con valores emitidos por FIFCO.
Cabe recordar que Heineken, uno de los cinco mayores productores de cerveza en el mundo, alcanzó “acuerdos vinculantes” con FIFCO para adquirir el 75 % de Distribuidora La Florida (donde ya tenía el 25 % de participación), así como participaciones de FIFCO en otros negocios.
La transacción por US$3.250 millones (equivalente a un múltiplo de 12.3x EBITDA, basados en resultados del año 2024) incluye la operación de bebidas y alimentos en Costa Rica y Guatemala, la operación de bebidas en México y participaciones en negocios cerveceros en Nicaragua y Panamá.
El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales y aplicables, pero se espera que la transacción se complete en el primer semestre de 2026.
FIFCO cuenta con la autorización para la oferta pública de valores que están inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, desmaterializados y custodiados por entidades autorizadas.
La oferta pública de valores establece como condición esencial para que las entidades puedan hacer oferta de sus valores, que los inversionistas actuales o potenciales cuenten para su toma de decisiones con información veraz, suficiente y oportuna de su situación legal, financiera y de negocios de los emisores.
Esta suspensión de la negociación y cotización de las acciones y bonos de FIFCO es con el fin de velar por la protección de los inversionistas, y asegurar que no se lleven a cabo acciones que puedan implicar un trato desigual de estos o generar un daño de imposible o difícil reparación, explicó SUGEVAL.
La Bolsa Nacional de Valores deberá tomar las medidas que correspondan para garantizar una adecuada gestión de los riesgos que en materia de reportos y operaciones a plazo se deriven de la suspensión señalada.