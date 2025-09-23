Suspenden negociaciones de acciones de FIFCO en mercado bursátil de Costa Rica

Finanzas

Por revistaeyn.com La Superintendencia General de Valores de Costa Rica (SUGEVAL), ordenó suspender de manera temporal la negociación y cotización en los mercados organizados por la Bolsa Nacional de Valores de los valores emitidos (acciones y bonos) por Florida Ice And Farm Company S.A., (FIFCO) así como de los reportos con dichos valores, además, suspender su colocación en mercado primario. Dicha suspensión regirá a partir del 23 de septiembre del 2025 y se mantendrá hasta el 24 de septiembre del 2025, de modo que la cotización y negociación se reanudará el día 25 de septiembre del 2025.

La medida indicada también aplicará para los puestos de bolsa en relación con los clientes que les brinden servicios y que sean asesorados, gestionados o deseen ejecutar transacciones con valores emitidos por FIFCO. Cabe recordar que Heineken, uno de los cinco mayores productores de cerveza en el mundo, alcanzó “acuerdos vinculantes” con FIFCO para adquirir el 75 % de Distribuidora La Florida (donde ya tenía el 25 % de participación), así como participaciones de FIFCO en otros negocios. La transacción por US$3.250 millones (equivalente a un múltiplo de 12.3x EBITDA, basados en resultados del año 2024) incluye la operación de bebidas y alimentos en Costa Rica y Guatemala, la operación de bebidas en México y participaciones en negocios cerveceros en Nicaragua y Panamá. El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales y aplicables, pero se espera que la transacción se complete en el primer semestre de 2026.