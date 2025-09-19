Costa Rica recibirá en 2026 la Asamblea General y Reunión Anual de la FIAB

En el marco de la 52ª Asamblea General y Reunión Anual de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB), que se celebra esta semana en Madrid, se anunció oficialmente que Costa Rica será la sede de la edición número 53 en 2026.

Un evento que reúne a los representantes de las bolsas de valores de Iberoamérica para dialogar sobre los retos y oportunidades de los mercados de capitales en la región, así como su rol en el desarrollo de las economías y la creación de oportunidades para empresas e inversionistas.

La elección de Costa Rica como anfitrión coincidirá con el 50 aniversario de la Bolsa, un hito que refuerza la trayectoria de la institución y su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la integración financiera. Esta será la tercera ocasión en que el país centroamericano acoja este encuentro internacional.

El director general corporativo del Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores, Mario Vásquez Castillo, expresó que ser anfitriones de este evento es un honor para Costa Rica y para el Grupo Financiero.