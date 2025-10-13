Cinco consejos prácticos para cuidar la salud mental y financiera

Finanzas

Adoptar hábitos como elaborar un presupuesto, revisar con frecuencia el historial crediticio y conocer la capacidad de pago son pasos fundamentales para conservar una vida crediticia saludable.

Por revistaeyn.com Tener buenos hábitos financieros es una forma concreta de cuidar la salud mental. Cuando las personas organizan sus gastos, planifican con anticipación y mantienen sus obligaciones al día, no solo fortalecen su historial crediticio, sino que también reducen el estrés asociado al manejo del dinero. Estas prácticas generan tranquilidad, claridad para tomar decisiones y una mayor sensación de control sobre la vida financiera. Este vínculo entre finanzas y bienestar emocional cobra aún más relevancia si se considera que más del 90 % de los adultos panameños tienen algún producto crediticio formal, lo que demuestra una alta participación en el uso de opciones de financiamiento.

Otra cifra alentadora que refuerza esta conexión es que el 91 % de la información registrada en APC Experian es positiva. Esto indica que la mayoría de los panameños están cumpliendo con sus obligaciones crediticias, lo que refleja no solo responsabilidad financiera, sino también un interés creciente por cuidar su salud económica de forma proactiva. Selia, plataforma especializada en bienestar emocional, ha realizado en el 2025 más de 10,000 consultas relacionadas con temas financieros, lo que indica que cada vez más personas están interesadas en entender cómo sus decisiones económicas impactan su estado emocional. “Las finanzas personales no se pueden desligar del bienestar emocional. Cuando las personas entienden su información financiera y tienen acceso a herramientas claras, encuentran tranquilidad y confianza para tomar decisiones que fortalecen tanto su salud económica como su calidad de vida”, afirmó Natalia Tovar, Vicepresidente de Recursos Humanos de Experian.

1. Hablar de dinero sin miedo: evitar que el estrés financiero se convierta en ansiedad silenciosa. Hablar de sus finanzas con alguien de confianza, un terapeuta o un coach financiero puede ayudar a tomar mejores decisiones y liberar carga emocional. 2. Organizar su mente y sus finanzas: dedicar un día al mes para revisar gastos, ingresos y metas. Usar una hoja simple o una app que dé claridad. Tener orden da sensación de control y reduce la incertidumbre.