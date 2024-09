EEUU mete a El Salvador y Nicaragua en una 'lista negra' por falta de transparencia fiscal

El Departamento de Estado concluyó que 68 de los 139 gobiernos evaluados, incluyendo El Salvador y Nicaragua, no cumplieron con los requisitos mínimos de transparencia fiscal, lo que significa que tendrán mayores dificultades para recibir ayuda exterior por parte de Estados Unidos.

De esos 68, un total de 23 mostraron avances significativos hacia el cumplimiento de dichos requisitos, mientras que 45, entre ellos China, Afganistán, Argelia y Etiopía, no lograron ningún progreso, lo que motivó su inclusión en una "lista negra".

Sin embargo, agrega que el gobierno salvadoreño elaboró y publicó estimaciones presupuestarias revisadas cuando los ingresos y gastos reales "no correspondían razonablemente a los del presupuesto promulgado" y "mantenía cuentas fuera del presupuesto que no fueron auditadas, incluidas las tenencias gubernamentales en bitcoin".

Además, la entidad fiscalizadora superior "no cumplía las normas internacionales de independencia y no publicó a tiempo informes de auditoría que abarcaran la totalidad del presupuesto anual ejecutado".

Por su parte, el Departamento de Estado señala que durante el período objeto de examen, el gobierno de Nicaragua "puso a disposición del público, incluso en línea, el presupuesto promulgado y el informe de fin de año".

Sin embargo, no publicó su propuesta de presupuesto ejecutivo en línea dentro de un período razonable, los documentos presupuestarios disponibles públicamente "no ofrecían una imagen sustancialmente completa de los gastos e ingresos previstos por el gobierno".

"Si bien la información sobre las obligaciones de la deuda era limitada, no se disponía de información sobre la deuda de las principales empresas de propiedad estatal. Los documentos presupuestarios no se prepararon de acuerdo con los principios internacionalmente aceptados, y el gobierno no desglosó los gastos de apoyo a las oficinas ejecutivas", apunta el reporte.

El gobierno de Nicaragua "no reveló públicamente cuentas extrapresupuestarias significativas, la entidad fiscalizadora superior no cumplió con los estándares internacionales de independencia y no auditó el presupuesto ejecutado por el gobierno".