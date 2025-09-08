El BID compromete US$2.500 millones para seguridad ciudadana en América Latina

Finanzas

Además, se anunció el lanzamiento de la Fuerza de Tarea de Respuesta Rápida contra la Violencia y el Crimen Organizado, un mecanismo ágil de asistencia técnica que permitirá a los países recibir apoyo inmediato ante crisis de seguridad.

Por revistaeyn.com El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció un compromiso de US$2.500 millones en préstamos estimados para los próximos tres años para fortalecer la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe con acciones que promuevan la protección de las comunidades, el fortalecimiento de las instituciones y freno al financiamiento ilícito. El presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, anunció el nuevo compromiso de fondos y el lanzamiento de la Fuerza de Tarea de Respuesta Rápida contra la Violencia y el Crimen Organizado, un mecanismo ágil de asistencia técnica que permitirá a los países recibir apoyo inmediato ante crisis de seguridad.

“Con el lanzamiento de la Fuerza de Tarea y el compromiso histórico de US$2.500 millones para los próximos tres años, la Alianza avanza hacia una nueva etapa: una respuesta más rápida y eficaz a las crisis de seguridad, y una inversión a gran escala en las reformas que nuestra región necesita para un desarrollo sostenible”, comentó el presidente Goldfajn. La nueva Fuerza de Tarea es un mecanismo permanente que puede activarse cuando los países enfrentan crisis repentinas —ya sea un aumento de la violencia, un repunte en la trata de personas o vulnerabilidades institucionales— para ofrecer equipos de asesoría en crisis y planes de acción a corto plazo para ayudar a los gobiernos a coordinar policías, fiscales, sistemas penitenciarios y otras instituciones cuando más lo necesiten. Además, el BID está simplificando los procesos de preparación y aprobación de cooperaciones técnicas para poder apoyar a los países más rápidamente. Los nuevos procesos permitirán preparar y aprobar una cooperación técnica para situaciones de emergencia en seguridad en 15 días. La Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo fue lanzada el año pasado y hoy cuenta con 22 países miembros y 12 socios estratégicos, y ha logrado avances concretos en sus tres pilares: protección de poblaciones vulnerables, fortalecimiento institucional y desarticulación de flujos financieros ilícitos.