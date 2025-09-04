BID Invest y Nokia lanzan financiamiento por US$50 millones para fortalecer la conectividad

Finanzas

Un nuevo mecanismo regional de financiamiento facilitará los plazos de pago para operadores de telecomunicaciones y acelerará las inversiones en infraestructura digital.

Por revistaeyn.com BID Invest se ha aliado con Nokia para lanzar un mecanismo de financiamiento por US$50 millones con el objetivo de fortalecer la conectividad digital en América Latina y el Caribe. La operación permitirá a Nokia ofrecer condiciones de pago más flexibles a los proveedores de servicios de comunicación, impulsando así mayores inversiones en redes seguras y de alto rendimiento. El programa empezará inicialmente en México y se ampliará posteriormente a otros países de la región. Al facilitar un acceso más rápido a tecnologías de telecomunicaciones confiables, la alianza busca fortalecer la conectividad digital, impulsar la competitividad y fomentar la innovación.

Más de 200 millones de personas en América Latina y el Caribe aún carecen de acceso a internet, y muchas más enfrentan un servicio poco confiable o con cobertura limitada. Las comunidades rurales y remotas siguen estando desatendidas, mientras persisten las preocupaciones sobre la seguridad de las redes. Ampliar el acceso a tecnologías certificadas y seguras es esencial para promover el crecimiento económico, mejorar los servicios públicos y fortalecer la resiliencia de la región.