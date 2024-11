Gobierno de Nicaragua obligará a bancos a abrir cuentas a personas sancionadas

Entre los impedimentos y bloqueos, estos personajes han sido purgados del sistema financiero, por lo que no pueden abrir cuentas bancarias ni tener tarjetas de débito o crédito. Tampoco pueden acceder a créditos de ningún tipo.

Las instituciones financieras y sus directivos o gerentes están ahora bajo amenaza de cárcel por “traición a la patria” o cierre temporal o definitivo de operaciones si no acatan lo que establecerá está ley, una vez que sea aprobada.

“Las instituciones públicas reguladoras podrán aplicar medidas adicionales a los infractores que lleguen a la suspensión temporal o definitiva de sus operaciones”, dice la iniciativa.

Los bancos nicaragüenses forman parte de una red financiera mundial que se conoce como el sistema Swift. Esta red la conforman más de 11.000 entidades financieras y más de 200 países y territorios. Es una red a gran escala que permite que los pagos transfronterizos sean rápidos, fáciles y seguros.

Pero así como estar en el sistema Swift les permite mover pagos y transacciones internacionales con rapidez, también las somete a reglas de control de activos, prevención de lavado de dinero y, por supuesto, bloqueo de operaciones bancarias nacionales o internacionales a personas que han sido sancionadas por algunos países.

Si Ortega los obliga, mediante esta ley a eludir esa restricción a los sancionados, entonces los bancos locales se pondrán en la mira de los sistemas de control internacional y podrían sacarlos del sistema Swift y con eso impedirles cualquier tipo de transacción internacional.

“Es que si el gobierno los obliga a eso y los bancos son expulsados del sistema Swift, los bancos en Nicaragua quiebran por sí solos. Ortega no tendría necesidad de cerrarlos, porque si a los bancos se les cierran las operaciones internacionales, se acabó. No podrán mover un solo dólar. No podrán realizar transacciones de ningún tipo, ni podrán tener vínculos con bancos corresponsales, que generalmente están en Estados Unidos”, explicó una fuente que ha estado ligado por varios años al sector empresarial del país, pero que aceptó opinar bajo condición de anonimato.

Explicó además que los banco corresponsales actúan como intermediarios para realizar operaciones que requieren acceso a mercados a los que el banco nicaragüense no tiene acceso directo y “ahí estará el problema”, insiste el informante.

Con información de Artículo 66