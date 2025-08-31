Gobierno salvadoreño transferirá sus reservas de Bitcoin a múltiples direcciones

Por revistaeyn.com
La Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin de El Salvador ha sido redistribuida desde una sola dirección a múltiples direcciones nuevas y no utilizadas, indicó la Oficina Bitcoin del gobierno del país, por medio de su cuenta de X.
Esta nueva línea es parte de un plan estratégico de seguridad y custodia a largo plazo.
Según la entidad, esta medida responde a las mejores prácticas de gestión de Bitcoin y busca preparar al país ante los riesgos emergentes de la computación cuántica, que en teoría podría vulnerar la criptografía de clave pública y privada que protege las transacciones digitales.
"Las computadoras cuánticas tienen la capacidad teórica de romper la criptografía de clave pública-privada utilizando el algoritmo de Shor. Esta criptografía sustenta no solo Bitcoin, sino también muchos sistemas diarios como la banca, el correo electrónico y las comunicaciones. Cuando se firma y transmite una transacción de Bitcoin, la clave pública se vuelve visible en la cadena de bloques, lo que podría exponer la dirección a ataques cuánticos que podrían descubrir claves privadas y redirigir fondos antes de que se confirme la transacción", indican.
Los nuevos lineamientos establecen que cada dirección contendrá un máximo de 500 BTC, reduciendo la exposición a posibles ataques. Mientras una dirección de Bitcoin permanezca sin utilizar, sus claves públicas se mantienen ocultas y protegidas; en cambio, al gastar fondos, las claves se hacen visibles en la blockchain, quedando teóricamente vulnerables a un ataque cuántico.
El plan combina diversificación de direcciones y limitación de exposición por cada billetera con un compromiso de transparencia, reforzando así la integridad y sostenibilidad futura de la reserva nacional frente a avances tecnológicos que puedan amenazar la seguridad de la red Bitcoin.