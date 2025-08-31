L26.0215
Gobierno salvadoreño transferirá sus reservas de Bitcoin a múltiples direcciones

Según la Bitcoin Office, el plan combina diversificación de direcciones y limitación de exposición por cada billetera con un compromiso de transparencia, reforzando así la integridad y sostenibilidad futura de la reserva nacional frente a avances tecnológicos que puedan amenazar la seguridad de la red Bitcoin.

2025-08-31

Por revistaeyn.com

La Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin de El Salvador ha sido redistribuida desde una sola dirección a múltiples direcciones nuevas y no utilizadas, indicó la Oficina Bitcoin del gobierno del país, por medio de su cuenta de X.

Esta nueva línea es parte de un plan estratégico de seguridad y custodia a largo plazo.

Según la entidad, esta medida responde a las mejores prácticas de gestión de Bitcoin y busca preparar al país ante los riesgos emergentes de la computación cuántica, que en teoría podría vulnerar la criptografía de clave pública y privada que protege las transacciones digitales.

El Salvador continúa comprando bitcoin en momentos de alza en el precio del criptoactivo

"Las computadoras cuánticas tienen la capacidad teórica de romper la criptografía de clave pública-privada utilizando el algoritmo de Shor. Esta criptografía sustenta no solo Bitcoin, sino también muchos sistemas diarios como la banca, el correo electrónico y las comunicaciones. Cuando se firma y transmite una transacción de Bitcoin, la clave pública se vuelve visible en la cadena de bloques, lo que podría exponer la dirección a ataques cuánticos que podrían descubrir claves privadas y redirigir fondos antes de que se confirme la transacción", indican.

Los nuevos lineamientos establecen que cada dirección contendrá un máximo de 500 BTC, reduciendo la exposición a posibles ataques. Mientras una dirección de Bitcoin permanezca sin utilizar, sus claves públicas se mantienen ocultas y protegidas; en cambio, al gastar fondos, las claves se hacen visibles en la blockchain, quedando teóricamente vulnerables a un ataque cuántico.

El Salvador no compra nuevos bitcoin sino que transfiere de otras billeteras, revela el FMI

El plan combina diversificación de direcciones y limitación de exposición por cada billetera con un compromiso de transparencia, reforzando así la integridad y sostenibilidad futura de la reserva nacional frente a avances tecnológicos que puedan amenazar la seguridad de la red Bitcoin.


