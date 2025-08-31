Gobierno salvadoreño transferirá sus reservas de Bitcoin a múltiples direcciones

Por revistaeyn.com

La Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin de El Salvador ha sido redistribuida desde una sola dirección a múltiples direcciones nuevas y no utilizadas, indicó la Oficina Bitcoin del gobierno del país, por medio de su cuenta de X.

Esta nueva línea es parte de un plan estratégico de seguridad y custodia a largo plazo.

Según la entidad, esta medida responde a las mejores prácticas de gestión de Bitcoin y busca preparar al país ante los riesgos emergentes de la computación cuántica, que en teoría podría vulnerar la criptografía de clave pública y privada que protege las transacciones digitales.